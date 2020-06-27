نيسان تطرح صني الجديد الاقتصادية

كشفت الشركة اليابانية نيسان عن النسخة الجديدة من طراز صني التي لطالما اشتهرت بتصدر قائمة الأفضل بين السيارات العائلية الإقتصادية حول العالم .
يأتي التصميم الخارجي لنيسان صني مستوحى إلى حد كبير من طراز ماكسيما الشهير التي كشفت عنها نيسان في آخر عامين
بالنسبة لقمرة القيادة سنجد أن طراز صني يستطيع استيعاب 5 أشخاص على مقاعد جلدية مميز مع شاشة بيانات لقائد السيارة وشاشة أخرى ترفيهية مالتيميديا يصل قياسها إلى 7 إنش وتعمل بتكنولوجيا اللمس .
يأتي التصميم الخارجي لنيسان صني مستوحى إلى حد كبير من طراز ماكسيما الشهير التي كشفت عنها نيسان في آخر عامين
بالنسبة لقمرة القيادة سنجد أن طراز صني يستطيع استيعاب 5 أشخاص على مقاعد جلدية مميز مع شاشة بيانات لقائد السيارة وشاشة أخرى ترفيهية مالتيميديا يصل قياسها إلى 7 إنش وتعمل بتكنولوجيا اللمس .
تتميز السيارة بمحرك بسعة تصل إلى 1.6 لتر ويستطيع توليد قوة 118 حصان وفي الفئة الأعلى محرك بسعة 1.6 لتر أيضا توليد قوة149 حصان متصل بنوعين من ناقل الحركة الاول بـ5 سرعات والثاني أوتوماتيك .
وواضحت نيسان أن نظام الفرامل مانعة للانزلاق ونظام تحديد المسار للسيارة أما بالنسبة لنظام الطوارئ لحمايتها قدر الإمكان من الحوادث على الطرقات .
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