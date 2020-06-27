نيسان تطرح صني الجديد الاقتصادية

تتميز السيارة بمحرك بسعة تصل إلى 1.6 لتر ويستطيع توليد قوة 118 حصان وفي الفئة الأعلى محرك بسعة 1.6 لتر أيضا توليد قوة149 حصان متصل بنوعين من ناقل الحركة الاول بـ5 سرعات والثاني أوتوماتيك .









وواضحت نيسان أن نظام الفرامل مانعة للانزلاق ونظام تحديد المسار للسيارة أما بالنسبة لنظام الطوارئ لحمايتها قدر الإمكان من الحوادث على الطرقات .





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