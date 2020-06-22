تتميز بانسيابية وبواجهة أمامية جديد.. نيسان تكشف عن سيارتها الجديدة العائلية سيلفي

ولكن بالنسبة للمحرك فلم تصدر نيسان أي معلومات عن المحرك لكن بعض التسريبات تؤكد من داخل جدران الشركة ان المحرك سيكون بسعة 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني وسيتثل بناقل سرعة اتوماتيك من 7 سرعات .





كشفت شركة نيسان اليابانية العريقة عن السيارة الانيقة " سيلفي " والتي يتوقع لها الخبراء في مجال السيارات مستقبل باهر وجيد وجدا في في سوق السيارا ت العائلية .وتتميز هذه السيارة بانسيابية مذهلة و بواجهة أمامية جديدة كليا كما زودت بمواد من الكروم القيمة مصابيح قوية تعمل بتكنولوجيا الـLEDأما من الداخل فتتميز السيارة بقمرة قيادة فاخرة بمقاعد مغطاه بأفخم أنوا الجلود مع انظمة متطورة للتحكم بوضعبة المقاعد ودرجة حرارتها بالإضافة إلى شاشة مالتيميديا تتصل بانظمة الهواتف الذكية .اما بالنسبة للاجهزة الحسية فهي متصلة .بكاميرات أمامية وخلفية لقياس المسافات بينها وبين الأجسام المحيطة بها، ونظام مانع للانزلاق على المنعطفات والطرق المكسوة بالمياه أو الثلوج ومن المتوقع أن تصدر نيسان سيلفي 2020 بسعر يبدأ من حوالي 17 ألف دولار تقريبًا ويصل حتى حوالي 18 ألف دولار للفئة الأعلى.