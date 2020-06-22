AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

تتميز بانسيابية وبواجهة أمامية جديد.. نيسان تكشف عن سيارتها الجديدة العائلية سيلفي

الإثنين 22/يونيو/2020 - 02:35 ص
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
كشفت شركة نيسان اليابانية العريقة عن السيارة الانيقة " سيلفي " والتي يتوقع لها الخبراء في مجال السيارات مستقبل باهر وجيد وجدا في في سوق السيارا ت العائلية .

وتتميز هذه السيارة بانسيابية  مذهلة و بواجهة أمامية جديدة كليا كما زودت بمواد من الكروم  القيمة مصابيح قوية تعمل بتكنولوجيا الـLED
أما من  الداخل فتتميز السيارة بقمرة قيادة فاخرة بمقاعد مغطاه بأفخم أنوا الجلود مع انظمة  متطورة للتحكم بوضعبة المقاعد ودرجة حرارتها بالإضافة إلى شاشة مالتيميديا تتصل بانظمة الهواتف الذكية .

ولكن بالنسبة للمحرك فلم تصدر نيسان أي معلومات عن المحرك لكن بعض التسريبات تؤكد من داخل جدران الشركة ان المحرك سيكون بسعة 1.6 لتر مزود بشاحن توربيني وسيتثل بناقل سرعة اتوماتيك من 7 سرعات .

اما بالنسبة للاجهزة الحسية  فهي متصلة .بكاميرات أمامية وخلفية لقياس المسافات بينها وبين الأجسام المحيطة بها، ونظام مانع للانزلاق على المنعطفات والطرق المكسوة بالمياه أو الثلوج ومن المتوقع أن تصدر نيسان سيلفي 2020 بسعر يبدأ من حوالي 17 ألف دولار تقريبًا ويصل حتى حوالي 18 ألف دولار للفئة الأعلى.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على معنى سعة المحرك

تعرف على مواصفات بي إم دبليو x7

تعرف على سعر ومواصفات جيلي كولراي بعد غزوها للسوق السعودى.. صور

ننشر مواصفات تيجو chery tiggo 7 آخر إصدارات شيري في مصر .. صور

أسعار بيجو الجديدة تشعل المنافسة بين 3008 peugeot وهيونداي توسان hyundai tucson.. صور

رباعية الدفع .. مواصفات كيا موهافي 2020 الفاخرة.. فيديو

ترشيحاتنا

فشلوا في الغش.. طارق شوقي: فصل طلبة ثانوية عامة بكفر الشيخ بسبب تكسير الفصول ..فيديو

المسماري: سنقصف أي طائرة تخترق الحظر الجوي في مدينة سرت

علا رشدي تحتفل بعيد الأب وتوجه رسالة مؤثرة لوالدها.. شاهد

الظهور الأول بعد الشفاء.. ريهام السهلي تكشف تفاصيل إصابتها وتعافيها من كورونا

فيديو.. قمر تستعرض أنوثتها بالـ بكيني أثناء قضاء عطلتها

سمك في مياه.. رجل يفرض شرطا غريبا على من يود شراء منزله

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بحجة العلاج.. دجالة تقتل طفلًا صغيرًا بإدخال وجهه في مياه حارقة

بفستان أحمر ناري.. آية عبد الله تفاجئ متابعيها بهذه الإطلالة

بـ مكياج جذاب.. كارمن سليمان تستعرض جمالها على إنستجرام