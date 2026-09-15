هاني حتحوت يكشف تفاصيل اجتماع حسام حسن مع الجهاز الفني.. رسائل جديدة قبل المعسكر

كشف الإعلامي هاني حتحوت، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، سيعقد اجتماعًا جديدًا مع الجهاز الفني بالكامل في اليوم الأول من المعسكر المقبل.

وأوضح حتحوت عبر برنامج «مودرن سبورتس»، أن الاجتماع يأتي بسبب بعض الأمور التي حدثت خلال الفترة الماضية، والتي يرغب حسام حسن في عدم تكرارها خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها التصريحات والظهور الإعلامي وردود الأفعال الصادرة عن أعضاء الجهاز الفني.

وأشار إلى أن الظهور الإعلامي لبعض أعضاء الجهاز كان بموافقة الجهاز الفني، إلا أن بعض التصريحات التي خرجت خلال تلك الظهور ربما لم تنل إعجاب حسام حسن.

وأضاف حتحوت أن المدير الفني للمنتخب سيحرص خلال الاجتماع على توجيه رسائله بشكل واضح إلى جميع أعضاء الجهاز، والتأكيد على عدد من الأمور المتعلقة بالتعامل الإعلامي خلال الفترة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر للمرحلة المقبلة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وسط حرص الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على فرض حالة من التركيز والانضباط داخل المنتخب.