قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
موعد والقناة الناقلة لمباراة الأهلي وأبو قير للأسمدة اليوم في الدوري المصري
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري اليوم الثلاثاء 15-9-2026
هل يجوز قراءة القرآن أثناء مشاهدة مسلسل أو فيلم؟.. أمين الفتوى يوضح
مفتاح نجاحي بعدم غيابي|مدرسة في شبرا تحول تعليمات الوزير لشعارات على أسوارها
الساعة 12 هتقلب 11.. بدء العمل بالتوقيت الشتوي 2026 في هذا الموعد
رئيس الوزراء العراقي: لن نسمح باستخدام أراضينا للهجوم على دول الجوار
احتجاجًا على مقتل أحد عناصرهم.. مسلحون حوثيون يقطعون الطريق الساحلي المؤدي إلى الخوخة
عمرو أديب: قلت لبيزيرا «أوعى حد يضحك عليك».. ويبدو أن حد ضحك عليه
اليوم.. آخر موعد لتلقي طلبات الالتحاق بالمدرسة التكنولوجية التطبيقية للنقل بوردان
أسعار السلع الأساسية اليوم الثلاثاء.. ارتفاع الفول والسكر وتراجع المكرونة والزيوت
7 ملايين دولار.. تفاصيل انتقال بيزيرا من الزمالك إلى شباب الأهلي دبي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

هاني حتحوت يكشف تفاصيل اجتماع حسام حسن مع الجهاز الفني.. رسائل جديدة قبل المعسكر

حسام حسن
حسام حسن
يارا أمين

كشف الإعلامي هاني حتحوت، أن حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، سيعقد اجتماعًا جديدًا مع الجهاز الفني بالكامل في اليوم الأول من المعسكر المقبل.

وأوضح حتحوت عبر برنامج «مودرن سبورتس»، أن الاجتماع يأتي بسبب بعض الأمور التي حدثت خلال الفترة الماضية، والتي يرغب حسام حسن في عدم تكرارها خلال المرحلة المقبلة، وعلى رأسها التصريحات والظهور الإعلامي وردود الأفعال الصادرة عن أعضاء الجهاز الفني.

وأشار إلى أن الظهور الإعلامي لبعض أعضاء الجهاز كان بموافقة الجهاز الفني، إلا أن بعض التصريحات التي خرجت خلال تلك الظهور ربما لم تنل إعجاب حسام حسن.

وأضاف حتحوت أن المدير الفني للمنتخب سيحرص خلال الاجتماع على توجيه رسائله بشكل واضح إلى جميع أعضاء الجهاز، والتأكيد على عدد من الأمور المتعلقة بالتعامل الإعلامي خلال الفترة المقبلة.

ويستعد منتخب مصر للمرحلة المقبلة من منافسات التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم، وسط حرص الجهاز الفني بقيادة حسام حسن على فرض حالة من التركيز والانضباط داخل المنتخب.

الإعلامي هاني حتحوت حسام حسن منتخب مصر كأس العالم حتحوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الطالبة المتغيبة آية رضوان

أين اختفت آية؟.. تفاصيل لغز اختفاء طالبة التمريض بالصف وسر مكالمة الـ 50 ألف جنيه

الشاب امام المسجد

صوت الأذان هيرجع.. شاب يستغيث لفتح مسجد بعد شكاوى من الميكروفون

نتيجة تقليل الاغتراب 2026

رابط نتيجة تقليل الاغتراب 2026 ورسالة عاجلة من موقع التنسيق للطلاب

وائل جمعة

سبب مفاجئ وراء استبعاد علي محمود من قائمة الأهلي أمام أبو قير للأسمدة

الإيجار القديم

الإيجار القديم يتغير.. تعرف على القيمة الجديدة وموعد انتهاء العقود والزيادة السنوية

رئيس الوزراء

تيسيرات حكومية جديدة تنعش ملف التصالح في مخالفات البناء وتسهل الإجراءات على المواطنين

الحرارة

الطقس غدا الثلاثاء.. الحرارة ترتفع مجددا والعظمى فوق الـ45 على هذه المناطق

أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم في مصر

ترشيحاتنا

ضغط الدم المرتفع

مش الكركديه والدوم.. أعشاب غير متوقعة تخفض ضغط الدم

ياسمينا العبد

متمردة وشقية.. ملامح شخصية ياسمينا العبد في "50/50"

رامي صبري

رامي صبري يشعل حفل استقبال الطلاب بإحدى الجامعات في بداية العام الجديد

بالصور

أحدث الماركات.. مزاد لبيع سيارات وبضائع جمركية بالإسكندرية والدخيلة ومطروح

مزاد سيارات
مزاد سيارات
مزاد سيارات

أرخص 5 سيارات كروس أوفر زيرو في مصر

سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر
سيارات كروس أوفر

هرمون التوتر والكرش .. نظام غذائي للتخلص من الكورتيزول

الكورتيزول
الكورتيزول
الكورتيزول

فريلاندر 8 تتحدى قمة التبت.. سيارة هجينة تسجل ارتفاعا قياسيا بموسوعة جينيس ‏

سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8
سيارة فريلاندر 8

فيديو

الفتاة

بكت وهي ترثيه.. طفلة بالشرقية تنعى جدها المدرس قبل أيام من بدء الدراسة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عائشة غنيمي

عائشة غنيمي تكتب: تعزيز مرونة الاقتصاد المصري في عالم متعدد الأقطاب

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: تطوير التعليم 2.. دعم المعلم لمواكبة المستجدات

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: هدنة

منى أحمد

منى أحمد تكتب: السنباطي .. عبقري النغم وسيد القصيدة

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: تنبؤات الكارتون وسحر المصادفة.. عندما يستقرئ العقل البشري سنن الواقع

المزيد