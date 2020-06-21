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سيارات

تصميم تخيلى جديد لـ نيسان 400Z موديل 2021

الأحد 21/يونيو/2020 - 08:24 ص
صدى البلد
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كريم عاطف

أعلن المصمم العالمى لتعديل السيارات جويلامي، عن تصميمه الجديد للسيارة نيسان 400Z موديل 2021، ليروج ما قدمته نيسان لتخيل كيف يمكن أن تبدو السيارة الرياضية الجديدة.


وكانت شركة تصنيع السيارات اليابانية نيسان قد أظهرت خلال الفترة الماضية مقطع فيديو مثير وترويجى للتصميم الخارجي لـ 400Z يستعرض مجموعة من موديلات نيسان الجديدة الشهر الماضي، وأكد ذلك الإعلان التشويقي الذي أشار إلى أن السيارة سيكون لها تصميم مستوحى من الطراز القديم.


الجانب الأول من تصميم 400Z الذي يستحق المناقشة هو الشكل العام للسيارة، حيث تتميز بغطاء محرك طويل ومؤخرة قصيرة، كما أنها مزودة بسقف شديد الانحدار مثل السيارات الكلاسيكية بما في ذلك 240Z و280Z، وعلى عكس سيارة تويوتا سوبرا الجديدة التي يعتقد الكثير من الناس أنها ذات تصميم متكلف، فإن تصميم 400Z يبدو أبسط بكثير.


وتوجد في المقدمة مجموعة من المصابيح الأمامية ذات الشكل البيضاوي بالإضافة إلى شبكة أمامية كبيرة، ويُظهر هذا العرض أيضًا السيارة الرياضية بممتص صدمات أمامي حاد وعدواني، وقد تم تخيلها أيضًا بجنوط رياضية ذات 10 أذرع وأجزاء خلفية قوية.


وهذه ليست المرة الأولى التي يتخيل فيها ليروج كيف سيبدو طراز 400Z الجديد، فقد دخل في شراكة مع Thibault Vandemoortele لتصميم صورة أكثر إثارة للإعجاب عن نسخة معاصرة من 240Z.


ومن المفهوم أن السيارة الرياضية الجديدة ستستخدم محرك V6 مزدوج التوربو سعة لترين من إنفينيتي بقوة 400 حصان، وسيتم إرسال هذه القوة من خلال العجلات الخلفية ويقال أنه سيتم تقديم ناقل حركة آلي مزدوج القابض وكذلك ناقل يدوي بست سرعات.

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