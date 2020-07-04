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سيارات

نيسان تطلق خدمة جديدة في مصر والخليج

السبت 04/يوليه/2020 - 12:54 م
صدى البلد
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اشرف عطية
أعلنت شركة نيسان عن إطلاق خدمة جديدة بسبب الظروف الأخيرة المرتبطة بانتشار فيروس كورونا، والتي تطلبت التباعد الاجتماعي بين الناس.


وقالت إن الخدمة الجديدة تحمل اسم [email protected] وتشمل توفير صالة عرض افتراضية يمكن للعملاء من خلالها التجول في معرض نيسان 360 درجة لمعرفة السيارات الموجودة ومشاهدتها مع توفير وسائل عديدة لشراء السيارات، كما وفرت الشركة نظاما لإعادة الاتصال بالمشتري.


وتوفر هذه الخدمة في مصر والدول الخليجية وجنوب أفريقيا والهند وتركيا، كما وفرت الشركة إمكانية طلب سيارات نيسان قشقاي لتجربة قيادتها من المنزل، حيث ترسل الشركة السيارة للعميل وتعيدها مرة أخرى بعد التجربة، كما يمكن إرسال السيارات الخاصة بالخدمة المتنقلة للعملاء في منازلهم للحصول على الصيانة كما تتوفر خدمات حجز السيارات عبر الإنترنت.


وصرح جيوم كارتييه، رئيس نيسان الشرق الأوسط وأفريقيا، بأن هذه الخدمة ستوفر تغيير فكرة شراء السيارات وجعل كل الخدمات تتم بصورة إلكترونية مع توفير خدمات خاصة بحماية العملاء كذلك من فيروس كورونا وأنشطة عائلية لتمضية الوقت ونصائح طبية وتقديم معلومات حول دور نيسان في مكافحة انتشار فيروس كورونا.
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