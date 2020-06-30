هي تقود.. حملة جديدة من نيسان السعودية لدعم المرأة

أعلنت شركة نيسان لصناعة السيارات بالمملكة العربية السعودية عن انطلاق مبادرة لتمكين النساء في السعودية، وتأتي هذه المبادرة استكمالا لحملة "#هي_تقود" التي أطلقتها الشركة قبل عامين.





و أطلقت نيسان على مر السنوات الماضية سلسلة مبادرات من شأنها تمكين المرأة، ومن أهمّها حملة هي_تقود التي أعقبت قرار السماح لقيادة المرأة، وتبعتها أيضا سلسلة مبادرات أعدّتها نيسان العربية السعودية خصيصًا للمرأة في المملكة .





و اختيرت "سائقة السيارات الرياضية ريم العبود" و"الشيف خلود علاقي" كوجهي الحملة، وتثبت قصتهما أنّ النساء السعوديات قادرات من خلال شغفهن ومثابرتهم على تحقيق أحلامهن وجعلها حقيقة، وتعد رسالتهم الملهمة خير دليل على قدرات النساء الهائلة في المملكة العربية السعودية، ولا سيما في قطاع السيارات.





كما أطلقت الشركة تطبيق نيسان سندِك الذي يلبّي احتياجاتها أثناء القيادة ويمنحها راحة البال على الطرقات، وتتمتع المرأة خلف المقود بعدد من مزايا السلامة والأمان بفضل تكنولوجيا التنقّل الذكي المبتكرة من نيسان .





وأظهرت الدراسات أنّ معايير السلامة هي أبرز أولويات المرأة، كما يولي وكلاء نيسان المعتمدون الأولوية ذاتها للنساء حيث تقدّم بترومين نيسان في هذا الإطار عروضًا خاصة وتوفر خدمات ما بعد البيع مخصّصة لهن.





وأطلقت نيسان السعودية حملتها الجديدة من أجل تسليط الضوء على إنجازات المرأة منذ دخول هذا القرار حيز التنفيذ، بالإضافة إلى مساهمات نيسان العربية السعودية وجهودها المستمرة لتمكين المرأة في المملكة.