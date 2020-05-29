نيسان تخسر 6 مليارات دولار بسبب كورونا



والسبب في ذلك فيروس كورونا المستجد والذي يعد سببًا رئيسيًا في هذه الخسائر منذ ظهوره في نهاية عام 2019 وحتى وبداية عام 2020، والذي أدى إلى تراجع مخيف ومرعب في مبيعات السيارات.



ومع تراجع المبيعات الذي وصل إلى 14.6% فكرت نيسان في إغلاق أحد مصانعها لها حول العالم، كما أعلن رئيس الشركة في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت.



وأيضًا تراجع الإنتاج بنسبة 62.4 %، الأمر الذي جعل نيسان تبحث الآن تبحث عن إنقاذ موقفها بالكثير من الخطوات، وعلى رأسها تسريح 20 ألف موظف يعملون في مصانع حول العالم.

أما النصيب الأكبر فهو للموظفين المسرحين في قارة أوروبا، حيث تبحث نيسان عن تقليص انتشارها في أوروبا والأسواق الأخرى، كما قررت دعم أوضاعها المالية وذلك بتوفير حوالي 300 مليار ين ياياني من تكاليفها السنوية الثابتة، مع خفض القدرة الإنتاجية وعدد من الطرازات المصنعة كذلك.





أما النصيب الأكبر فهو للموظفين المسرحين في قارة أوروبا، حيث تبحث نيسان عن تقليص انتشارها في أوروبا والأسواق الأخرى، كما قررت دعم أوضاعها المالية وذلك بتوفير حوالي 300 مليار ين ياياني من تكاليفها السنوية الثابتة، مع خفض القدرة الإنتاجية وعدد من الطرازات المصنعة كذلك.

سجلت شركة نيسان الياباية عملاق السيارات اليابانية أكبر خسائر سنوية منذ عقدين وبلغت تك الخسائر 6.2 مليار دولار في السنة الماضية.