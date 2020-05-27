AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

خطة لانقاذ تحالف نيسان رينو من آثار جائحة كورونا

الأربعاء 27/مايو/2020 - 09:11 م
صدى البلد
Advertisements
كريم عاطف

منذ الاعلان عن تحالف نيسان رينو ميتسوبيشي الفرنسي الياباني فى اواخر 2016 ، وتواجههم العديد من المشاكل كان اولها أزمة رئيس مجلس إدارة المجموعة كارلوس غصن 2018 وعزله من منصبه ثم ازمة الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 .

ولكن تحاول المجموعة الخروج من هذه الازمات لتحقق المرجو من مشاركتهما ، لذلك اعلنت عن خطتها الاستراتيجية القادمة لضمان الاستمرار و تعميق التعاون في البحث والتطوير والانتاج .

حيث تناقش مجلس ادارة المجموعة  بعض الاجراءات والاحتياطات المستقبلية لمواجهة أزمة وباء فايروس كورونا ، والاخذ فى الاعتبار حالة الطوارئ الصحية المتعلقة البوباء ليقرر ، أن اجتماع الجمعية العمومية للمساهمين يعقد بدون حضور مادي للمساهمين وغيرهم من الأشخاص الذين يحق لهم الحضور.

ومع تراجع أرباح الاعضاء الثلاثة للتحالف ستكون الآلاف من الوظائف قيد التهديد و اعلن التحالف عن خطته المنفصلة لاعادة الهيكلة خلال هذا الاسبوع حيث اضاف المصدر الداخلي ان الخطة ستستند على التكامل بين الاطراف الثلاثة في التحالف .

كان الهدف للتحالف بعد انضمام ميتسوبيشي اليه في 2016 هو انشاء اكبر شركة لصناعة السيارات في العالم بحلول العام 2022 ، حيث تم رسم الخطة الاستراتيجية انذاك في سبتمبر 2017 ، و لكن بعد الأزمات المتتالية للتحالف ذكرت مصادر من الداخل انه هنالك خطط لاعادة الهيكلة و تخفيضات في التكاليف و تقليص لعدد من المشاريع المستقبلية .

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نيسان تستغنى عن 20 ألف موظف بسبب كورونا

رينو مهددة بالاختفاء إذا لم تحصل على قرض الحكومة الفرنسية

نيسان ورينو تندمجان لإصلاح تحالفهما‎

نيسان ورينو تنحيان خطط الاندماج جانبا لإصلاح تحالفهما

ترشيحاتنا

ارتفاع غير مسبوق .. الصحة تعلن تفاصيل أعلى معدل يومي بإصابات كورونا

علاقة بيل جيتس بفيروس كورونا وزيارته المثيرة للجدل إلى الخليج.. ما القصة

الصحة: تسجيل 910 إصابات جديدة بفيروس كورونا.. و19 وفاة

بفستان أنيق .. زوجة شيكابالا تخطف الأنظار في أحدث ظهور

خلال نقل متعافى كورونا.. سائق يعثر على حقيبة بها مليون جنيه.. فيديو

الهلال والنصر يتصارعان على ضم نجم أرسنال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالثلج والأعشاب.. علاج البواسير الداخلية في المنزل

شاهد.. الملتقى الـ31 لعشاق كورفيت في فلوريدا.. صور

بـ القفطان المغربي.. ديانا كرزون بإطلالة تبرز جمال أنوثتها