AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

سيارات

كتاب تلوين وهاشتاج من نيسان لمشاركة رسوماتك الإبداعية للسيارات

الأربعاء 27/مايو/2020 - 02:32 م
نيسان
نيسان
Advertisements
عزة عاطف
في ظل الخوف والملل الذي يشهده سكان العالم نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد وانعزالهم داخل المنازل ضمن الإجراءات الوقائية للحد من تفشيه، أطلقت شركة نيسان العالمية للسيارات مبادرة خلاقة.

"يبدأ كل شيء بخط واحد"
هذا هو هدف نيسان من مبادرتها للرسم والتصميم، فقد أطلق فريق التصميم العالمي للشركة هاشتاج #DrawDrawDraw الجديد، ليشارك العالم كله في تصميمات سياراتها، عن طريق رسم كل ما يخطر ببالهم.

اقرأ المزيد:

تساعد الشركة سكان العالم على قضاء وقت ممتع داخل المنازل من أجل إيقاف انتشار فيروس كورونا المستجد.

كما تسعى نيسان إلى ربط مجتمع فنانين عالمي من خلال مشروعها الاجتماعي، وقد أطلقت نيسان كتاب تلوين من 23 صفحة يمكن تحميله عبر موقعها الرسمي.

يضم كتاب الجيب من نيسان السيارات الكلاسيكية: الطرازات الحالية، والطرازات المستقبلية وحتى بعض "نوادر الكلاسيكي" مثل  فيجارو نيسان  و  ChoiMobi.

قام مصممو نيسان من جميع أنحاء العالم بإنشاء الصفحات على مدار الأسابيع القليلة الماضية، يقول «ألفونسو ألبايسا» نائب الرئيس الأول للتصميم العالمي من نيسان: "إن مشروع الرسم الجديد في عالمنا، هو واحد من أفضل لشغل الفجوة بين النبضات الإبداعية الرائعة في رأسك وجعلها حقيقة، خاصة ونحن نواجه هذا الوباء العالمي معًا".

ويضيف: "لماذا لا نعطي الجميع فرصة للتعبير عن أنفسهم بشكل خلاق ومشاركة إبداعاتهم مع من يقدر ذلك؟، فلا تتفاجأ إذا رأيت تعليق مصمم نيسان على رسوماتك وأعمالك الفنية من خلال الهاشتاج".

تطلب نيسان من الأفراد وضع علامات على رسوماتهم، من فن الرصيف إلى رسومات المناديل إلى صور كتاب التلوين التي تم تحميلها من الشركة، يقول ألبايسا: "نتطلع إلى الاحتفال بالشغف والإبداع".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد bmw.. نيسان تغير شعار سياراتها

أودى تساعد الأطفال في التغلب على الحجر المنزلي

ميزة جديدة بسبب الحظر.. مد فترة ضمان نيسان ٣ أشهر

لمدة 3 أشهر.. nissan تقرر مدة فترة الضمان على سياراتها

شاهد .. نيسان تنتج كتيب تلوين للأطفال لدعمهم بالحظر المنزلى

في نفس الوقت..طريقة استخدام رقمين وأكثر على واتس آب WhatsApp

ترشيحاتنا

بعد هجومه على تويتر..ترامب يهدد بإغلاق مواقع التواصل

آية قرآنية وتصرفات مثيرة.. جولة في حساب حفيد عمر الشريف على انستجرام

أثناء عمله على مركب.. مصرع شخص تناول سمكة الأرنب السامة في بورسعيد

"العيد بالنسبالي كدة".. شاهد أحدث ظهور لنجم مسرح مصر

ريمدسفير.. دواء انتصرت به بريطانيا على كورونا.. صور

لا تتخلص منه بعد اليوم.. 6 استخدامات لقشر البصل غير متوقعة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المرأة والصحة.. ما الأدوية المستخدمة في علاج كورونا؟.. طريقة عمل المرقوق بالخضار.. هيفاء وهبي ومي سليم تثيران الجدل على السوشيال ميديا

كتاب تلوين وهاشتاج من نيسان لمشاركة رسوماتك الإبداعية للسيارات

بملابس كاجوال.. نانسي عجرم تتألق في حفل عيد الفطر