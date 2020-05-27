كتاب تلوين وهاشتاج من نيسان لمشاركة رسوماتك الإبداعية للسيارات





"يبدأ كل شيء بخط واحد"

هذا هو هدف نيسان من مبادرتها للرسم والتصميم، فقد أطلق فريق التصميم العالمي للشركة هاشتاج #DrawDrawDraw الجديد، ليشارك العالم كله في تصميمات سياراتها ، عن طريق رسم كل ما يخطر ببالهم.





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كما تسعى نيسان إلى ربط مجتمع فنانين عالمي من خلال مشروعها الاجتماعي، وقد أطلقت نيسان كتاب تلوين من 23 صفحة يمكن تحميله عبر موقعها الرسمي.





يضم كتاب الجيب من نيسان السيارات الكلاسيكية: الطرازات الحالية، والطرازات المستقبلية وحتى بعض "نوادر الكلاسيكي" مثل فيجارو نيسان و ChoiMobi.





قام مصممو نيسان من جميع أنحاء العالم بإنشاء الصفحات على مدار الأسابيع القليلة الماضية، يقول «ألفونسو ألبايسا» نائب الرئيس الأول للتصميم العالمي من نيسان: "إن مشروع الرسم الجديد في عالمنا، هو واحد من أفضل لشغل الفجوة بين النبضات الإبداعية الرائعة في رأسك وجعلها حقيقة، خاصة ونحن نواجه هذا الوباء العالمي معًا".





ويضيف: "لماذا لا نعطي الجميع فرصة للتعبير عن أنفسهم بشكل خلاق ومشاركة إبداعاتهم مع من يقدر ذلك؟، فلا تتفاجأ إذا رأيت تعليق مصمم نيسان على رسوماتك وأعمالك الفنية من خلال الهاشتاج".





تطلب نيسان من الأفراد وضع علامات على رسوماتهم، من فن الرصيف إلى رسومات المناديل إلى صور كتاب التلوين التي تم تحميلها من الشركة، يقول ألبايسا: "نتطلع إلى الاحتفال بالشغف والإبداع".