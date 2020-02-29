ابتكار جديد.. نيسان تستخدم مادة عازلة للصوت في سياراتها





وتتميز المادة الصوتية استثنائية الخصائص بالقدرة على الحدّ من الضجيج في مقصورة السيارات الداخلية وتعزيز فعالية الطاقة، وذلك لما تحمله من صفات مثل عزل الصوت وخفة الوزن.

تعمل المادة الجديدة وفقًا لعناصر بسيطة كالبنية المتشابكة وغشاء بلاستيكي للتحكم في ذبذبات الهواء من أجل الحدّ من انتقال الحزمات العريضة من الترددات (500-1200 هرتز) مثل ضجيج المحرك والطرق.









حيث تعمل مواد عزل الصوت عادة على منع انتقال الترددات الصوتية باستخدام لوح مطاطي ثقيل، لكن وزن المادة الصوتية استثنائية الخصائص الجديدة من نيسان تقدر بربع وزنه فقط وتوفر القدر ذاته من العزل الصوتي.









في الماضي لم تتمكن الشركات من توفير ميزة عزل الصوت في سياراتها بسبب تكلفتها العالية ووزن ت الثقيل، لكن المادة التي ارتكبتها نيسان تعادل كلفة المواد الحالية وذلك بفضل تكوينها البسيط مما سيتيح استخدامها في السيارات مستقبلا.









وكانت نيسان قد أطلقت أبحاثها المتعلقة بتكنولوجيا المواد استثنائية الخصائص عام 2008 وقد استُخدمت آنذاك في الهوائيات شديدة الحساسية التي تُستعمل في أبحاث الموجات الكهربائية المغنطيسية. وعملت نيسان على توسيع نطاق استخدام تكنولوجيا المواد استثنائية الخصائص لتشمل الموجات الصوتية ما أدى إلى الابتكار الناجح للمادة الجديدة.





خلال معرض الإلكترونيات الاستهلاكية التجاري المنعقد هذا العام في لاس فيجاس قدمت نيسان ابتكارًا جديدًا عبارة عن مادة عازلة للصوت تنوي استخدامها في سياراتها قريبًا.