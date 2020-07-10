AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

لمواجهة كورونا.. استمرار أعمال التعقيم بالمنشآت الحكومية والمدارس في سيوة

الجمعة 10/يوليه/2020 - 11:58 ص
اعمال التطهير والتعقيم
اعمال التطهير والتعقيم
Advertisements
ايمن محمود

أكد اللواء وفائي  الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة أنه تم  القيام بحملة  مكبرة للرش والتطهير الدوري لمقار لجان الثانوية العامة وكذا استراحات مراقبي اللجان بمركز ومدينة سيوة.

وأضاف أنه تم  رش وتطهير مدارس ( ناصر - مدرسة آمون - مدرسة الغربيين - سيوة الثانوية المشتركة )  كما تم رش وتطهير مقار لجان امتحانات الدبلومات الفنية.

اقراء أيضا:

بعد انتهاء عمله لعزل مصابي كورونا.. مستشفى النجيلة يفتح أبوابه لاستقبال المرضى.. فيديو 

وأشار إلى أنه تم استكمال خطة الرش والتطهير الدوري للمباني والمنشآت العامة والحكومية حيث تم رش وتطهير المباني ( مجلس المدينة - المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ) وذلك بالتنسيق بين مجلس المدينة والإدارة الصحية والطب الوقائي بسيوة  وذلك حرصًا على صحة و سلامة المواطنين.

ونوه بأنه تم المرور على المطاعم و الكافيتريات  للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩)  .

وقال انه تم تسليم الإرشادات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي على المترددين على هذه الأماكن وذلك عن طريق اللجنة المشكلة من مجلس مدينة سيوة بحضور  كل من ( إدارة التعاقدات -  إدارة الرخص - الشؤون القانونية - الإدارة الصحية - إدارة التموين - والإدارات التنفيذية المعنية بسيوة ) حيث يتم الاطمئنان على سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في حينه .

 

لمواجهة كورونا.. استمرار أعمال التعقيم بالمنشآت الحكومية والمدارس في سيوة
لمواجهة كورونا.. استمرار أعمال التعقيم بالمنشآت الحكومية والمدارس في سيوة
لمواجهة كورونا.. استمرار أعمال التعقيم بالمنشآت الحكومية والمدارس في سيوة
لمواجهة كورونا.. استمرار أعمال التعقيم بالمنشآت الحكومية والمدارس في سيوة
لمواجهة كورونا.. استمرار أعمال التعقيم بالمنشآت الحكومية والمدارس في سيوة
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استمرار حملات رش وتطهير الشوارع والمنشآت بمراكز مطروح

للوقاية من كورونا .. حملات نظافة وتعقيم شاملة في مطروح

حق الشعب.. استرداد 15 فدان تعديات على أراضى الدولة بواحة سيوة.. صور

استمرار رفع القمامة .. مطروح تستعد لامتحانات الثانوية العامة ..صور

استمرار أعمال التعقيم والتطهير للجان واستراحات الثانوية العامة بمطروح

استمرار أعمال رش لجان الثانوية العامة وزجاجة مياه معدنية لكل طالب بواحة سيوة

ترشيحاتنا

بسمة وهبة: ودعنا زمن الفساد.. وعهد الكحول انتهى

عمل واحد يوم الجمعة يقضي الحوائج ويغفر الذنوب.. تعرف عليه.. فيديو

زوجة تقبل قدم زوجها على الهواء مباشرة.. فيديو

أخبار الرياضة...مرتضى منصور يعلن تسجيل لقب نادي القرن للزمالك بوزارة التموين..أول رد فعل من خالد مرتجي..الأهلي يقلص مهام عبدالحفيظ

أشد فتكا من كورونا.. كازاخستان تنفي ظهور حالات التهاب رئوي على أراضيها

حدث ليلا .. الجيزة تغلق شارع السودان جزئيا .. دوي انفجار بطهران.. ومرتزقة تركيا يستعدون لاختراق خط سرت

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بإطلالة أنيقة.. نسرين طافش تتألق في أحدث جلسة تصوير

بعد شائعة طلاقهما.. 10 صور لـ ياسمين صبري برفقة زوجها أبو هشمية

بإطلالة أنيقة.. وفاء الكيلاني تتألق في أحدث جلسة تصوير