لمواجهة كورونا.. استمرار أعمال التعقيم بالمنشآت الحكومية والمدارس في سيوة

أكد اللواء وفائي الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة أنه تم القيام بحملة مكبرة للرش والتطهير الدوري لمقار لجان الثانوية العامة وكذا استراحات مراقبي اللجان بمركز ومدينة سيوة.

وأضاف أنه تم رش وتطهير مدارس ( ناصر - مدرسة آمون - مدرسة الغربيين - سيوة الثانوية المشتركة ) كما تم رش وتطهير مقار لجان امتحانات الدبلومات الفنية.

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وأشار إلى أنه تم استكمال خطة الرش والتطهير الدوري للمباني والمنشآت العامة والحكومية حيث تم رش وتطهير المباني ( مجلس المدينة - المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين ) وذلك بالتنسيق بين مجلس المدينة والإدارة الصحية والطب الوقائي بسيوة وذلك حرصًا على صحة و سلامة المواطنين.

ونوه بأنه تم المرور على المطاعم و الكافيتريات للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-١٩) .

وقال انه تم تسليم الإرشادات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا وتطبيق مبدأ التباعد الاجتماعي على المترددين على هذه الأماكن وذلك عن طريق اللجنة المشكلة من مجلس مدينة سيوة بحضور كل من ( إدارة التعاقدات - إدارة الرخص - الشؤون القانونية - الإدارة الصحية - إدارة التموين - والإدارات التنفيذية المعنية بسيوة ) حيث يتم الاطمئنان على سلامة المنتجات المقدمة للمواطنين وكذا إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين في حينه .