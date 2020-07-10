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أخبار العالم

ترحيب أمريكي برفع القوة القاهرة عن العمليات النفطية في ليبيا

الجمعة 10/يوليه/2020 - 01:36 م
ترحيب أمريكي برفع
ترحيب أمريكي برفع القوة القاهرة عن العمليات النفطية في ليبيا
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سمر صالح
رحبت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط رفع القوة القاهرة على الصعيد الوطني واستئناف عملها الحيوي في تصدير النفط، والتعاون مع بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لضمان عدم اختلاس الإيرادات والحفاظ عليها لصالح الشعب الليبي.

وتشيد السفارة بجهود جميع الأطراف الليبية لتسهيل عمليات المؤسسة الوطنية للنفط. وستواصل السفارة دعم الشفافية المالية في ليبيا، ومن خلال الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة، وتعزيز التفاهم المشترك بين الليبيين بشأن التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، اليوم الجمعة، رفع القوة القاهرة عن كل صادرات النفط من ليبيا، وستكون الناقلة كريتي باستيون أول سفينة تقوم بالتحميل من ميناء السدرة النفطي.

وقالت المؤسسة في بيانها، إن زيادة الإنتاج التدريجية ستستغرق وقتا طويلا نتيجة الأضرار الجسيمة التي لحقت بالمكامن والبنية التحتية بسبب الإغلاق المفروض منذ 17 يناير 2020.

وصرّح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله في هذا الصدد قائلًا "نحن سعداء للغاية لأننا قد تمكننا في النهاية من اتخاذ هذه الخطوة الهامة نحو تحقيق الانتعاش الوطني، وأود أن أشكر جميع الأطراف التي شاركت في المناقشات الأخيرة للمساعدة في تحقيق هذه النتيجة الناجحة، يجب الاعتراف بأن هذه لحظة مهمة ذات هدف وطني مشترك من أجل البناء عليها لتحقيق السلام والاستقرار الدائمين للبلاد".
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