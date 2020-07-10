الزراعة: ضبط 17 ختما مزورا للحوم البلدية على مستوى الجمهورية

أكد الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أنه خلال النصف الأول من عام ٢٠٢٠ وجهت الإدارة المركزية للمجازر وإدارات التفتيش على اللحوم بالمحافظات المختلفة عدة ضربات لكبار مافيا الذبح خارج المجازر بالجمهورية وختمها بـ الأختام المزورة.





وأضاف أنه تم ضبط 17 ختما مزورا للحوم البلدية على مستوى الجمهورية خلال هذه الفترة كالتالى





٦ أختام بمركز منوف محافظة المنوفية

٣ أختام بمحافظة القاهرة ( السيدة زينب المقطم حلوان )

٣ أختام بمحافظة الاسكندرية

٢ ختم بمركز زفتى محافظة الغربية

٢ ختم بمحافظة البحيرة

١ ختم بمحافظة كفر الشيخ



