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أخبار العالم

يشكل قلقا لفرنسا.. قائد برخان: الجماعات الإرهابية تلجأ لتجنيد الأطفال

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:20 م
تجنيد الأطفال
تجنيد الأطفال
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أمينة الدسوقى

قال الجنرال الفرنسي باسكال فاكون قائد قوة بارخان الفرنسية، إن المجموعات الإرهابية أصبحت أكثر صلابة، ولم تعد تتردد في اللجوء إلى الأطفال الجنود


واكد أن: " هذا الأمر يشكل مصدر قلق لفرنسا وهذا الاستغلال المدقع يضعنا في وضع صعب في سياق عملياتنا"، وذلك وفق لما نشرته وكالة الاخبار الموريتانية.

وتابع فاكون في حديث له عبر تقنية الفيديو عن بعد، أن هؤلاء "في الغالب هم من المراهقين الفولان"، معبرا عن قلقه إزاء ذلك.

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وتأتي تصريحات قائد برخان، أياما بعد إعلان بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في مالي، عن تعرض معسكر يضم قوات فرنسية ومالية، يقع شرقي البلاد، لقصف صاروخي، دون أن يخلف ذلك ضحايا أو خسائر.

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وبحسب المتحدث باسم البعثة الأممية، فقد تم إطلاق 16 قذيفة على معسكر "تيساليت" الواقع في مدينة كيدال، قرب الحدود مع الجزائر، لكنها سقطت خارجه.

يذكر أن هذه القوة العسكرية الفرنسية "قوات برخان" تم نشرها عام 2014 في مالي تضم 4500  بهدف مكافحة الإرهاب و المجموعات المسلحة المنتمية إلى تنظيم الدولة الإسلامية والقاعدة في منطقة الساحل.

تواصل فرنسا تزويد قوة برخان بالجنود حيث أعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فلورانس بارلى فى فبراير الماضي عن زيادة عدد القوات الفرنسية العاملة فى منطقة الساحل لمكافحة الإرهاب، من 4500 إلى 5100 جندى

وأكدت باربي وفى بيان لها، أن "الجزء الأساسى من القوة سينتشر فى المنطقة التى تسمى الحدود الثلاثة بين مالى وبوركينا فاسو والنيجر".

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