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رياضة

سيرفع الكأس.. كلوب يعلن انتهاء موسم هندرسون مع ليفربول

الجمعة 10/يوليه/2020 - 03:56 م
كلوب وهندرسون
كلوب وهندرسون
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محمد السعيد
أعلن يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول، غياب قائد الريدز جوردان هندرسون عن الفريق حتى نهاية الموسم، بسبب الإصابة.

وقال كلوب خلال المؤتمر الصحفي لمباراة بيرنلي، المقرر لها غدا السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 35، من مسابقة الدوري الإنجليزي: "هندرسون سيغيب عن باقي مباريات ليفربول هذا الموسم، بسببب إصابة الركبة، لكنه سيحمل لقب كأس البريمرليج".

وأضاف: "لقد كانت لحطة صعبة عندما غادر أرضية الملعب أمام برايتون، أدركنا وقتها أن الإصابة ليست بسيطة".

وتابع: "في ألمانيا يمكننا إطلاق لقب وحش على جوردان هندرسون، لأنه يقاتل في الملعب رغم كل شيئ، يمكنه اللعب مصابا دون أن يخبر أحدا.

يذكر أن ليفربول حسم لقب الدوري الإنجليزي لصالحه، قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة.

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