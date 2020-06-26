بكاء كلوب ورقص صلاح أبرزها.. مظاهر احتفالات صاخبة في مدينة ليفربول بعد التتويج بلقب البريميرليج لأول مرة منذ 30 عاما





وتوج ليفربول أخيرا بلقب الدوري الإنجليزي، أمس الثلاثاء، بعد حرمان ثلاث عقود من الزمان، حيث أيقن الجميع أن فوز الريدز بلقب الدوري الإنجليزي أصبح مستحيلا، لكن النجم المصري محمد صلاح وزملائه كان لهم رأي آخر، فقد قدموا موسما خرافيا، ونجحوا في حصد كأس البريميرليج قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة.





تتويج ليفربول جاء نتيجة تخطيط عال من يورجن كلوب الذي بدء الموسم بشكل مميز ونجح في التركيز في كل مباراة على حدة، وعمل حساب كبير لفرق منتصف وقاع الجدول، حيث كان ليفربول في المواسم الماضي يفوز على كبار البريميرليج، لكنه يخسر أمام الصغار.





أما لاعبو ليفربول فقد نفذوا تعليمات يورجن كلوب بكل دقة، ونجحوا في إظهار شخصيتهم في المعلب أمام الكبير والصغير، حتى أصبحوا أبطال لإنجلترا.





ويستعرض " صدى البلد" كواليس ليلة عاشها فريق ليفربول وجماهيره بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي:





1- بكاء يورجن كلوب:





دخل يورجن كلوب في نوبة بكاء خلال استضافته عبر شبكة " سكاي سبورتس"، عقب تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي.





وقال كلوب وهو يبكي:" ليس لدي كلمات للتعبير عن ما أشعر به، أن تصبح بطلا مع هذا النادي أمر لا يصدق".





رقص صلاح:





أما النجم المصري محمد صلاح، فقد نشر فيديو عبر حسابه الشخصي على موثع التواصل الإجتماعي " إنستجرام"، وهو يرقص رفقة زميله لوفرين على انغام الموسيقى، احتفالا بقلب البريميرليج.





كما كتب محمد صلاح عبر حسابه السخضي " فيس بوك":" عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ، ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله.. عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم".

اشتعال مدينة كلوب: اشتعلت مدينة ليفربول احتفالا بتتويج الريدز بلقب، حيث خرجت الجماهير بكثافة إلى الشوارع، رغم تحذيزات الشرطة بعدم النزول إلى الشوارع، وأشعلوا الألعاب النارية التي أضاءت سماء المدينة، وظلوا يرددون الأغاني الهتافات طوال احتفالا باستعادة اللقب الغائب منذ سنوات طويلة.







عمت أجواء الاحتفالات الصاخبة كافة أرجاء مدينة ليفربول،دون تتوقف،وغمرت السعادة والفرحة سكان المدينة بأكملها، رجالا ونساء شيوخا وأطفالا،حيث احتفل الجميع بالحلم الذي انتظرها 30 عاما.