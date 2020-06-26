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رياضة

بكاء يورجن كلوب بعد التتويج بالدوري الإنجليزي مع ليفربول.. فيديو

الجمعة 26/يونيو/2020 - 12:53 ص
صدى البلد
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أحمد هاني
توج فريق ليفربول بشكل رسمي للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد خسارة مانشستر سيتي من تشيلسي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى الممتاز الإنجليزي.

وقال كلوب في تصريحات تلفزيونية وهو يبكي:" ليس لدي كلمات للتعبير عن ما أشعر به، أن تصبح بطلا مع هذا النادي أمر لا يصدق".

وأضاف:" التتويج بلقب البريميرليج أكثر مما حلمت به مع ليفربول ليس لدي كلمات"، ثم توقف كلوب عن الحديث وظل يبكي من فرحة التتويج باللقب.

وحقق ليفربول اللقب بعد موسم مثالي لم يتعرض فيه الليفر للخسارة إلا في مباراة فقط أمام واتفورد.

فرحة جماهير ليفربول بالتتويج بلقب الدوري قد تأثرت بعض الشيء بعد انتشار فيروس كورونا في إنجلترا، والعالم أجمع، وتجميد النشاط الكروي لمدة ثلاثة أشهر.

ليفربول وصل للنقطة 86 فى الصدارة بفارق 23 نقطة عن الوصيف مانشستر سيتي صاحب الـ63 نقطة مع تبقي 7 مباريات فقط على نهاية الدوري الإنجليزي.
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