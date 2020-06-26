بكاء يورجن كلوب بعد التتويج بالدوري الإنجليزي مع ليفربول.. فيديو

وقال كلوب في تصريحات تلفزيونية وهو يبكي:" ليس لدي كلمات للتعبير عن ما أشعر به، أن تصبح بطلا مع هذا النادي أمر لا يصدق".





وأضاف:" التتويج بلقب البريميرليج أكثر مما حلمت به مع ليفربول ليس لدي كلمات"، ثم توقف كلوب عن الحديث وظل يبكي من فرحة التتويج باللقب.