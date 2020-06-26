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رياضة

مانشستر سيتي يهنئ ليفربول بـ لقب الدوري الإنجليزي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 05:13 ص
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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ياسمين تيسير

وجه نادي مانشستر سيتي رسالة تهنئة لـ فريق ليفربول عقب التتويج بـ لقب الدوري الانجليزي عقب غياب دام لـ 30 عاما.

وكتب الحساب الرسمي لـ مانشستر سيتي عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " : " مبروك لـ فريق ليفربول على التتويج لـ لقب الدوري الانجليزي".

أهدى تشيلسي الإنجليزي ، لقب الدوري إلى ليفربول بعد فوزه على ضيفه مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي.

فوز البلوز منح الريدز المحترف في صفوفه محمد صلاح لقب البريميرليج الغائب عنهم منذ 30 عاما.


وبخسارة فريق مانشستر سيتي ، توج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما دون الحاجة للعب الجولة المقبلة أمام السيتيزن يوم الخميس الموافق 2-7. 

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 89 نقطة وجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 54 نقطة.



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