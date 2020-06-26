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أخبار العالم

بصورة لصلاح.. رامي عباس يحتفل بتتويج ليفربول بلقب الدوري الإنجليزي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 01:30 ص
محمد صلاح
محمد صلاح
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محمد بدران
احتفل رامي عباس وكيل أعمال محمد صلاح، نجم ليفربول بفوز الريدز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، بعد غياب دام 30 عامًا.

ونشر عباس عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «انستجرام» صورة للفرعون المصرى محمد صلاح، محتفلًا بالتتويج باللقب.

ومنح تشيلسي ليفربول اللقب قبل 7 جولات من النهاية، بعدما تغلب على مانشستر سيت بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب «ستامفورد بريدج» بنتيجة 2-1.

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 89 نقطة وجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 54 نقطة.






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