فخر العرب.. مشوار محمد صلاح من عثماثون حتى التتويج بالدوري الإنجليزي

توج فريق ليفربول بشكل رسمي للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد خسارة مانشستر سيتي من تشيلسي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي.

توج فريق ليفربول بشكل رسمي للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد خسارة مانشستر سيتي من تشيلسي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي.

محمد صلاح لعب للمقاولون ثم انتقل لصفوف بازل السويسري، وتشيلسي الإنجليزي، ليخرج معارًا منه لـ فيورنتينا ثم روما الإيطاليين والذي قام بشرائه بعد ذلك، لينتقل من خلاله لصفوف نادي ليفربول، وأصبح ملكًا للأنفيلد معقل الريدز.

بداية حياته والانتقال لعثماثون ومن ثم المقاولون

محمد صلاح، كان مثله كأي شاب بسيط يلعب كرة القدم في الشوارع، حتى أصبح في وقتنا الحالي أحد أفضل لاعبي العالم، وتوج بالعديد من البطولات الكبرى مع أنديته.





لعب محمد صلاح في بعض الأندية بالقرى والمراكز حوله، لكنه كان يرحل عنها لطول المسافة من منزله، لكنه كان موهوبًا بشهادة الجميع.. وفي يوم من الأيام، أتى أحد كشافي نادي عثماثون يدعى رضا الملاح، لقريته نجريج بمحافظة الغربية، لمشاهدة أحد اللاعبين هناك تمهيدًا لضمه للنادي..وطلب من ذلك اللاعب أن يشاهده وهو يلعب مباراة ليستعرض فيها مهاراته، وشارك صلاح ابن القرية في تلك المباراة الاستعراضية الودية، وتألق فيها بشكل لافت للنظر، لينال إعجاب الملاح الذي بحث عن والد صلاح على الفور حتى وجده، وألح عليه لأن يتركه ينضم لعثماثون شارحًا له أنها ستكون بوابة للانضمام لنادي المقاولون فيما بعد.





بالفعل وافق والد صلاح لينتقل لعثماثون، ليعاني مشقة السفر كل يوم، حتى انتقل بعدها لناشئي المقاولون بالفعل.. تدرب على يد كابتن حمدي نوح الذي أسهم في تطور مهاراته، حتى لعب مع الفريق الأول وأبدع.. سجل أمام كبار الأندية وظهر بشكل قوي، وتم عرض اسمه على نادي الزمالك، لكن رئيس النادي وقتها رفض انضمام اللاعب معللًا ذلك أن إمكانيات صلاح أقل من نادي الزمالك.





ولعل ذلك كان من حسن حظ صلاح، فبعدها تلقى عرضًا من نادي بازل السويسري بطل الدوري وأشهر الأندية هناك، رفض المقاولون بيعه في البداية، لكنه رضخ بعد إلحاح من الشاب الصغير، ليبدأ صلاح رحلته الأوروبية.





بازل السويسري

انتقل محمد صلاح لبازل صيف عام 2012، مقابل 2.25 مليون يورو، لعب مع بازل 79 مباراة، سجل فيهم 20 هدفًا وصنع 17 آخرين، حقق معهم لقب الدوري السويسري موسمي 2012-2013، كان أفضل لاعب في الدوري، قادهم لنصف نهائي الدوري الأوروبي في أول مواسمه وسجل هدفًا في تشيلسي في دور نصف النهائي، عاد بعدها العام التالي ليسجل هدفين أمام البلوز بالذات في دوري الأبطال، أُعجب بقدراته العديد من الفرق مثل إنتر الإيطالي وليفربول وتشيلسي الإنجليزيين، رفض صلاح ليفربول لأنه لم يكن النادي الأقوى وقتها مقارنة بتشيلسي، كما أن وجود مورينيو الذي طلب اللاعب بالاسم وتحدث معه طالبًا منه التوقيع للبلوز، جعله يمضي للفريق اللندني على الفور في شتاء عام 2014





تشيلسي الإنجليزي

انتقل صلاح لتشيلسي مقابل 15 مليون يورو تقريبًا، كان يلعب في مركزه البرازيلي ويليان والبلجيكي إيدين هازارد، كان الأمر صعبًا عليه في منافسة هؤلاء العمالقة، لعب صلاح 19 مباراة فقط معظمهم كبديل مع تشيلسي، سجل فيها هدفين وصنع 4، لتتم إعارته لصفوف نادي فيورنتينا





فيورنتينا الإيطالي

أعير صلاح لفيورنتينا بعد عام فقط من انتقاله لتشيلسي، لمدة 6 أشهر، تجربة جديدة لصلاح في دوري جديد، لكنها كانت من أفضل التجارب الذي حقق فيها نجاحات ساحقة في مسيرته، سيطر صلاح على أحاديث الصحافة والإعلام في إيطاليا وإنجلترا مع فيورنتينا، لعب معهم 26 مباراة، سجل 9 أهداف وصنع 4 آخرين، وظهر بشكل رائع معهم، ليطلب نادي روما كبير العاصمة الإيطالية استعارته من تشيلسي.





روما الإيطالي





انتقل بعد ذلك صلاح لروما على سبيل الإعارة، استمر في دك دفاعات الخصوم، حتى اشتراه فريق العاصمة الإيطالية بشكل نهائي مقابل 13.5 مليون يورو، لعب معهم 83 مباراة، سجل 34 هدفًا، وصنع 22، ليجذب أنظار الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول ويطلب شرائه حتى انضم لهم الفرعون المصري صيف عام 2017



