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رياضة

كدا رضا.. محمد صلاح يشارك جماهيره طريقة قضاء وقت فراغه

الخميس 04/يونيو/2020 - 10:47 م
محمد صلاح
محمد صلاح
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عمرو ابوبكر
رغم عودة النجم الدولي المصري محمد صلاح التدريبات مع فريقه ليفربول الإنجليزي، إلا أنه يقضي وقت فراغه في منزله بطريقته المعتادة.

ونشر محمد صلاح عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام، فيديو وهو يشاهد فيلم كدا رضا الذي يقوم ببطولته الفنان أحمد حلمي.


محمد صلاح يلعب في صفوف ليفريول الانجليزي، ويقدم مستوى مميزا خلال الموسمين السابقين، وحقق مع الريد دوري ابطال اوروبا والعديد من البطولات الفردية.

جدير بالذكر أن، فريق ليفربول الانجليزي عاد الى التدريبات منذ ايام قليلة استعداداََ لعودة الدوري الإنجليزي. 
كدا رضا.. محمد صلاح يشارك جماهيره طريقة قضاء وقت فراغه
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