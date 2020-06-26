بشكر بلدي والوطن العربي.. أول تعليق لـ محمد صلاح بعد التتويج بالبريميرليج

ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله.. عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم.

وكتب محمد صلاح على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي " عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ،