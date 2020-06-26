بشكر بلدي والوطن العربي.. أول تعليق لـ محمد صلاح بعد التتويج بالبريميرليج

علق محمد صلاح
نجم ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر على تتويج الريدز بلقب البريميرليج الـ19 في تاريخ فريقه ، والغائب عنه منذ 30 عاما.
وكتب محمد صلاح
على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي " عايز أشكر كل الناس اللي وقفت معايا ، ودعمتني في كل الأوقات وبالأخص بلدي الحبيب مصر والوطن العربي كله.. عمري ما أنسى دعمكم ليا والدوري لكم.
وساهم محمد صلاح مع ليفربول في الموسم الحالي بـ17 هدفا ليأتي في وصافة قائمة الهدافين ، وينافس بقوة للفوز باللقب للموسم الثالث على التوالي ، بالإضافة إلى صناعة العديد من الأهداف لزملائه.
وأهدى تشيلسي الإنجليزي
، لقب الدوري إلى ليفربول بعد فوزه على ضيفه مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي.
فوز البلوز منح الريدز المحترف في صفوفه محمد صلاح لقب البريميرليج الغائب عنهم منذ 30 عاما.
بخسارة فريق مانشستر سيتي ، توج ليفربول
بطلا للدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما دون الحاجة للعب الجولة المقبلة أمام السيتيزن يوم الخميس الموافق 2-7.
ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 89 نقطة وجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 54 نقطة.