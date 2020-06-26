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رياضة

كلوب يكافئ الشباب.. تشيلسي يهدي محمد صلاح لقب الدوري الحقيقي بعد 6 سنوات

الجمعة 26/يونيو/2020 - 04:06 ص
محمد صلاح ( ليفربول
محمد صلاح ( ليفربول - تشيلسي)
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ريهام بكير
تنص لائحة الدوري الإنجليزي ، بأن يحتسب للاعبي الفريق المتوج بالبطولة ، "اللقب" في حالة المشاركة في 5 مباريات ، وهو السبب الذي لم يحتسب لمحمد صلاح بطولة البريميرليج مع تشيلسي في موسم 2014-2015 ، لمشاركته في 3 مباريات فقط في المسابقة.

وبفوز البلوز مساء أمس على مانشستر سيتي ، منح ليفربول المحترف في صفوفه محمد صلاح ، لقب الدوري الإنجليزي ، الأول للاعب والـ19 للريدز.

تشيلسي الفريق السابق لمحمد صلاح ، يمنحه هدية تأخرت 6 سنوات وهي تتويجه بلقب البريميرليج ، حيث أنه غادر البلوز معارا إلى فيورنتينا الإيطالي ، ولكن المفاجأة عندما تلقى اللاعب حينها رسالة هاتفية من جوزيه مورينيو، المدير الفنى لتشيلسى، يستدعيه فيها لحضور مباراة البلوز الأخيرة فى الدورى الإنجليزى أمام سندرلاند للحصول على ميدالية التتويج باللقب ، وهي هدية اعتبارية للفرعون المصري ، حيث اشتراها المدرب من ماله الخاص.



ولكن الهدية هذا الموسم ، لقب حقيقي وليس اعتباري ، لقب الدوري الإنجليزي الغائب عن الريدز منذ 30 عاما ، وساهم فيه صلاح بـ17 هدفا بالإضافة إلى صناعة العديد من الأهداف.

فوز تشيلسي على مان سيتي ، منح ليفربول التتويج باللقب قبل نهاية المسابقة بـ7 جولات ، وكأنها رسالة قدرية أو هدية لـ محمد صلاح من فريقه السابق إلى الحالي.

وتشهد المباريات القادمة لليفربول مشاركة جميع اللاعبين الشباب ، الذين لم يشاركوا في المباريات سوى مرة او اثنين ، رغبة من يورجن كلوب مدرب الفريق إلى منحهم لقب البريميرليج في مسيرتهم ، باستكمال مبارايتهم الخمس ، إلى جانب مشاركة محمد صلاح الذي ينافس على لقب هداف البطولة للموسم الثالث على التوالي.
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