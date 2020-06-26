كلوب يكافئ الشباب.. تشيلسي يهدي محمد صلاح لقب الدوري الحقيقي بعد 6 سنوات

تشيلسي الفريق السابق لمحمد صلاح ، يمنحه هدية تأخرت 6 سنوات وهي تتويجه بلقب البريميرليج ، حيث أنه غادر البلوز معارا

إلى فيورنتينا الإيطالي

، ولكن المفاجأة عندما تلقى

اللاعب حينها رسالة هاتفية من جوزيه مورينيو، المدير الفنى لتشيلسى، يستدعيه فيها لحضور مباراة البلوز الأخيرة فى الدورى الإنجليزى أمام سندرلاند للحصول على ميدالية التتويج باللقب ، وهي هدية اعتبارية للفرعون المصري ، حيث اشتراها المدرب من ماله الخاص.