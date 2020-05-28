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رياضة

قائد ليفربول: تتويجنا بكأس الدوري الإنجليزي بدون جماهير يصيبنا بالإحباط

الخميس 28/مايو/2020 - 07:33 ص
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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ياسمين تيسير
أكد جوردان هندرسون قائد فريق ليفربول الانجليزي أنه سيعاني من الإحباط الحزن حال توج الفريق بـ لقب الدوري الإنجليزي وتسلم الكأس دون وجود جماهير في الملعب جراء أزمة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف هندرسون في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية، أن الأمر سيكون في غاية الغرابة حال توج الفريق باللقب وتسلم الكأس دون وجود جماهير الفريق التي تنتظر تلك اللحظة بفارغ الصبر.


وتابع ان ليفربول يسعى للتويج بـ اللقب مع تقديم اداء جيد خلال المباريات المتبقية للدوري.

وأضاف أنه في حال تم تتويج الفريق فيجب على الجميع التعامل بشكل طبيعي في ظل غياب الجماهير، مشددا على ان الفريق وضعه جيد جدا.

وأكد أن ليفربول سيحتفل مع الجماهير بالكأس ولكن عقب انتهاء ازمة فيروس كورونا والسماح للجماهير بحضور المباريات. 

ويحتل فريق ليفربول صدارة الدوري الانجليزي برصيد 82 نقطة بفارق 25 نقطة عن مانشستر سيتي برصيد 57 نقطة.
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