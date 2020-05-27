فشل أهم صفقات ليفربول للموسم المقبل بسبب فيروس كورونا





وذكرت صحيفة ميرور البريطانية، أن نادي لايبزيج الألماني أخبر نادي ليفربول أنه لن يبيع لاعبه فيرنر بأقل من 50 مليون جنيه إسترليني وهو قيمة المبلغ الجزائي في عقده.





وأشارت الصحيفة أن نادي ليفربول يرفض دفع قيمة الشرط الجزائي في عقد اللاعب، وقدم 30 مليون جنيه إسترليني فقط للحصول على فيرنر، وهو الأمر الذي ترفضه إدارة نادي لايبزيج ، لتتوقف المفاوضات بين الطرفين، وتفشل الصفقة بشكل رسمي.





وأكدت الصحيفة أن الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا هي سبب فشل الصفقة، حيث أن النادي الإنجليزي يواجه أزمة مالية كبيرة، ستخفض الميزانية للموسم المقبل لأكثر من 100 مليون جنيه إسترليني.





وكان فيرنر أهم أهداف ليفربول لتدعيم خط الهجوم، وكان قريبًا بشكل كبير من الانتقال للفريق بحسب الصحف العالمية.