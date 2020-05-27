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رياضة

البوندسليجا: لايبزيج يفرط في الصعود للمركز الثاني بالتعادل 2-2- مع هيرتا.. فيديو

الأربعاء 27/مايو/2020 - 08:33 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
سيطر التعادل الإيجابي على مباراة لايبزيج ونظيره هيرتا برلين، بهدفين لكل فريق، ضمن منافسات الجولة الـ28 من بطولة الدوري الألماني "بوندسليجا".

افتتح ماركو جروييتش التسجيل لهيرتا برلين في الدقيقة 10 قبل أن يدرك لوكاس كلوسترمان التعادل في الدقيقة 24 لصالح لايبزيج.، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي.

وفي الشوط الثاني، تحصل هلستنبرج لاعب لايبزيج على البطاقة الحمراء في الدقيقة 63، بعد حصوله على الإنذار الثاني، لكن النقص العددي لم يمنع فريقه من التقدم عبر التشيكي شايك في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 82، عادل البولندي كريستوف بيونتيك النتيجة لهيرتا برلين من ركلة جزاء، ليتقاسم الفريقان نقاط المباراة.

وبتلك النتيجة، ارتفع رصيد نادي لايبزيج للنقطة 55 في المركز الثالث، مقلصًا الفارق لثلاثة نقاط فقط عن صاحب المركز الثاني دورتموند صاحب ال57 نقطة، بينما ارتقى برلين للمركز العاشر برصيد 35 نقطة.

وجاءت باقي المباريات التي تقام اليوم كالآتي

أوجسبورج X  بادربورن – الثامنة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 4       

هوفنهايم  X  كولن – الثامنة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 2   

يونيون برلين X ماينز 05 – الثامنة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 3

فورتونا دوسلدورف  X  شالكه 04 – الثامنة والنصف مساء على قناة beIN Sports HD 1


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