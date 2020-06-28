يورجن كلوب يكشف أهم أسباب تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي





وكان نادي ليفربول قد حسم ببطولة الدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 عامًا، بعد خسارة ملاحقه الأول مانشستر سيتي أمام نظيره نادي تشيلسي بهدفين مقابل هدف يوم الخميس الماضي.





وقال كلوب في تصريحات لصحيفة بيلد الألمانية:"استئناف بطولة الدوري الألماني بقيادة كريستيان زايفرت رئيس الرابطة كان علامة فارقة في تتويجنا بلقب الدوري الإنجليزي."





وأضاف:" بعثت لـ زايفرت رسالة شكرته فيها على عودة البوندسليجا، لأنه بدونها لما تم أمر حسمنا ل لدوري الإنجليزي ."





يذكر أن الدوري الألماني لكرة القدم كان أولى الدوريات العائدة للنشاط منذ توقف فيروس كورونا في منتصف شهر مايو، وأعقبه عودة مختلف الدوريات في قارات العالم المختلفة.