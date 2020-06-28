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رياضة

بعد حسم اللقب رسميا.. 3 لاعبين في ليفربول مهددون بالحرمان من ميدالية البريميرليج

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:15 م
فريق ليفربول
فريق ليفربول
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محمد السعيد
أكد تقرير صحفي بريطاني، أن 3 لاعبين في فريق ليفربول مهددون بعدم الحصول على ميدالية الدوري الإنجليزي، بعد حسم الريدز اللقب رسميا.

وكان فريق ليفربول، توج بلقب الدوري الإنجليزي، الخميس الماضي، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 2 - 1، ضمن منافسات الجولة الـ31، من مسابقة الدوري الإنجليزي.

وذكر موقع " ليفربول إيكو": "أن لوائح الدوري الإنجليزي، تمنع اللاعبين الذين شاركوا في أقل من 5 مباريات في البريميرليج، من الحصول على ميدالية، ال تتويج فريقهم باللقب.

وأضاف الموقع، أن ثلاثي الريدز الشاب كيرتيس جونز وهارفي إليون ونيكو وليامز لم يصلوا إلى 5 مشاركات مع ليفربول في مسابقة الدوري الإنجليزي هذا الموسم، وبالتالي أصبحوا مهددين بعدم الحصول على ميداليات البريميرليج.

يذكر أن ليفربول هو أسرع فريق في تاريخ الدوري الإنجليزي يتوج باللقب، حيث حصد كأس البريميرليج قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.
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