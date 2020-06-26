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رياضة

الأحلام تصبح حقيقة.. أول تعليق من فان دايك عقب تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

الجمعة 26/يونيو/2020 - 07:34 ص
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعرب فرجيل فان دايك نجم فريق ليفربول الانجليزي عن سعادته بـ تتويج الفريق بـ لقب الدوري الإنجليزي عقب غياب دام لـ 30 عاما.

ونشر فرجيل فان دايك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي " تويتر " صورة لـ كأس الدوري الانجليزي.

وعلق : " وفي نهاية العاصفة تظهر السماء الصافية ..لقد فعلناها ... حقا ان الاحلام تصبح حقيقة ".


أهدى تشيلسي الإنجليزي ، لقب الدوري إلى ليفربول بعد فوزه على ضيفه مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي.

فوز البلوز منح الريدز المحترف في صفوفه محمد صلاح لقب البريميرليج الغائب عنهم منذ 30 عاما.

وبخسارة فريق مانشستر سيتي ، توج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما دون الحاجة للعب الجولة المقبلة أمام السيتيزن يوم الخميس الموافق 2-7. 

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 89 نقطة وجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 54 نقطة.
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