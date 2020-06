الأحلام تصبح حقيقة.. أول تعليق من فان دايك عقب تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

وعلق : " وفي نهاية العاصفة تظهر السماء الصافية ..لقد فعلناها ... حقا ان الاحلام تصبح حقيقة ".

وبخسارة فريق مانشستر سيتي ، توج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما دون الحاجة للعب الجولة المقبلة أمام السيتيزن يوم الخميس الموافق 2-7.

ويحتل فريق ليفربول المركز الأول في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" برصيد 89 نقطة وجاء مانشستر سيتي في المركز الثاني برصيد 63 نقطة بينما يحتل فريق تشيلسي المركز الرابع برصيد 54 نقطة.

At the end of a storm, there’s a golden sky.. We did it!! Dreams do come true.. pic.twitter.com/9tBvflkHEM