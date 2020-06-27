حريق وإصابات وحالة طعن.. الفوضى تجتاح شوارع ليفربول خلال احتفالات البريميرليج.. فيديو

سادت حالة من الفوضى في شوارع مدينة ليفربول أثناء احتفالات الجماهير بتتويج الريدز بمسابقة الدوري الإنجليزي لليوم الثاني على التوالي.





وكان ليفربول، توج بلقب الدوري الإنجليزي ، أول أمس، الخميس، بعد خسارة مانشستر سيتي أمام تشيلسي بنتيجة 2 - 1، ضمن منافسات الجولة الـ31، من مسابقة الدوري الإنجليزي.









وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو"، أن شوارع مدينة ليفربول شهدت فوضى عارمة أثناء احتفال الجماهير بلقب الدوري الإنجليزي، حيث وقعت بعض الإصابات أثناء عملية تفريق الشرطة الإنجليزية للجماهير، كما وقعت حالة طعن.





وأضافت الصحيفة، أن الجماهير أشعلت النيران في أحد مباني المدينة التاريخية "رويال ليفر" أثناء الاحتفالات بالألعاب النارية، لكن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق.





يذكر أن ليفربول ، هو أسرع فريق يتوج بلقب الدوري الإنجليزي، حيث حصد اللقب قبل 7 جولات من انتهاء المسابقة.



