مدينة ليفربول توافق على إقامة موكب احتفالا بتتويج الفريق بـ الدوري الإنجليزي

أعلن المتحدث الرسمي بـ اسم مدينه ليفربول عن الموافقه على اقامة موكب احتفال لـ الفريق عقب التتويج أمس بـ كاس الدوري الانجليزي بعد غياب دام لـ 30 عاما بشرط ان يكون الاحتفال عقب السيطره على الفيروس.
وأكد المتحدث الرسمي لمدينه ليفربول لصحيفة " ايكو " أن السلطات وافقت على اقامة موكب احتفال للفريق عقب التتويج أمس بـ كاس الدوري الإنجليزي.
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وسيقوم مشجعوا الفريق بالاحتفال بفريقهم مثلما حدث الموسم الماضي عقب تتويج الفريق بـ كأس دوري ابطال اوروبا
وأهدى تشيلسي الإنجليزي ، لقب الدوري إلى ليفربول بعد فوزه على ضيفه مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي.
فوز البلوز منح الريدز المحترف في صفوفه محمد صلاح لقب البريميرليج الغائب عنهم منذ 30 عاما.
وبخسارة فريق مانشستر سيتي ، توج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما دون الحاجة للعب الجولة المقبلة أمام السيتيزن يوم الخميس الموافق 2-7.