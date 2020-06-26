دون مراعاة التباعد الاجتماعي.. احتفالات جماهير ليفربول بعد التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي.. فيديو

تجمعت جماهير فريق ليفربول للاحتفال بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة التاسعة عشر في تاريخ النادي، حيث توج ليفربول بطلًا للبريميرليج بعد غياب دام 30 عامًا، عقب فوز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدفين لهدف في الجولة 31 للبريميرليج.





وعرضت الفضائية الأولى لقطات يظهر فيها تجمع الجماهير دون مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي، في ظل تفشي وباء كورونا (كوفيد 19)، من أجل الاحتفال.



