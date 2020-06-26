دون مراعاة التباعد الاجتماعي.. احتفالات جماهير ليفربول بعد التتويج ببطولة الدوري الإنجليزي.. فيديو

تجمعت جماهير فريق ليفربول للاحتفال بالتتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز، للمرة التاسعة عشر في تاريخ النادي، حيث توج ليفربول بطلًا للبريميرليج بعد غياب دام 30 عامًا، عقب فوز تشيلسي على مانشستر سيتي بهدفين لهدف في الجولة 31 للبريميرليج.
وعرضت الفضائية الأولى لقطات يظهر فيها تجمع الجماهير دون مراعاة لقواعد التباعد الاجتماعي، في ظل تفشي وباء كورونا (كوفيد 19)، من أجل الاحتفال.
واحتفلت جماهير نادى ليفربول الإنجليزى بفوز فريقهم رسميا ببطولة الدورى لهذا الموسم، عقب هزيمة منافسهم مانشستر سيتى أمام فريق تشيلسى بهدفين مقابل هدف واحد.
وتوقف رصيد مانشستر سيتي، عند 63 نقطة، فى المركز الثانى، متأخرا بفارق ليفربول، صاحب الصدارة برصيد 86 نقطة، قبل 7 جولات من نهاية المسابقة، بينما رفع تشيلسي رصيده للنقطة 54 فى المركز الرابع.