شعور الفوز بالبريميرليج أحلى الأهداف.. محمد صلاح: حققت الهدف الأكبر لي مع ليفربول

محمد صلاح نجم ليفربول، أجرى حوارا مطولا عبر قناة بي إن سبورتس، وتحدث فيه لأول مرة بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز رسميا قائلا :" الفوز بالدوري الإنجليزي أمر رائع بالنسبة للنادي وللمدينة ككل ، حققت الآن الهدف الأكبر لي والذي حددته لنفسي منذ قدومي إلى ليفربول".





وأضاف "حين أضع أمرا في رأسي وأريد تحقيقه، دائما أستطيع تحقيقه. حين اقتنع بشيء ما وأريد الوصول له، الحمد لله أصل له في النهاية".





"خسارة الدوري في السنة الماضية كانت صعبة طبعا، لكن تقييمي للوضع أننا كنا نسير بخطى ثابتة ومنتظمة منذ انضمامي قبل ثلاث سنوات.





وصلنا لمرحلة كبيرة من التأقلم والتحسن، ولذلك لم أحزن كثيرا لعلمي بأننا على الطريق الصحيح للتطور".





"كان أول سؤال يوجه لي وقت وصولي إلى ليفربول عن قدرتنا على الفوز بالدوري ودوري الأبطال. لذلك هو أمر رائع بالنسب لي أن أستطيع تحقيق شيئا قلت من قبل بأنني سأحققه".