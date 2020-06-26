فاعل خير.. تشيلسي كلمة السر في تتويج العديد من الفرق بـ كأس الدوري الإنجليزي





وأهدى تشيلسي الإنجليزي ، لقب الدوري إلى ليفربول بعد فوزه على ضيفه مانشستر سيتي في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ستامفورد بريدج، ضمن منافسات الجولة الـ31 من بطولة الدورى الممتاز الانجليزي.





وبخسارة فريق مانشستر سيتي ، توج ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي لأول مرة منذ 30 عاما دون الحاجة للعب الجولة المقبلة أمام السيتيزن يوم الخميس الموافق 2-7.







ولن تكن تلك الواقعه هي الاولي لـ تشيلي أن يكون السبب في تتويج فريق بـ كاس الدوري الانجليزي قبل عدة جولات من انتهاء البطولة حيث تكرر الامر ذاته بموسم 2013 -2014.





وتوج فريق مانشيتر سيتي بـ لقب الدوري الانجليزي موسم 2014 بفارق نقطتين عن فريق ليفربول عقب هزيمة فريق ليفربول امام تشيلسي 2-1 ليتم حسم اللقب لصالح مانشستر سيتي.





وتكرر الامر ذاته في موسم 2015 - 2016 حيث أهدى فريق تشيلسي لقب الدوري الانجليزي لـ ليستر سيتي عقب التعادل امام وصيف الدوري وقتها فريق توتنهام 2-2 في ملعب ستامفورد.