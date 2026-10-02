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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

قوات الدفاع الجوي الروسي تدمر 209 طائرات مسيرة أوكرانية

وزارة الدفاع الروسية
وزارة الدفاع الروسية
أ ش أ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن قوات الدفاع الجوي اعترضت ودمرت 209 طائرات مسيرة أوكرانية فوق المناطق الروسية والبحر الأسود في يوم واحد.

وقالت الوزارة - في بيان أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية -:"خلال النهار، بين الساعة 08:00 و 20:00 بتوقيت موسكو، اعترضت قوات الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 209 طائرات دون طيار من طراز الطائرات الأوكرانية".

تجدر الإشارة إلى أنه تم إسقاط الطائرات دون طيار فوق مناطق أستراخان، وبيلجورود، وبريانسك، وفورونيج، وكالوجا، وكورسك، ونيجني نوفجورود، وأوريول، وبينزا، وسامارا، وساراتوف، وتولا، وتشوفاشيا، وشبه جزيرة القرم، والبحر الأسود.

وكانت الدفاع الروسية قد أعلنت - في وقت سابق اليوم - سيطرة القوات التابعة لها على بلدتي جراتشيفكا وسيردوبينو التابعتين لمقاطعة خاركوف، إضافة لتحقيق تقدم ملحوظ وإلحاق خسائر جسيمة بالقوات الأوكرانية على جميع جبهات القتال، في منطقة العملية العسكرية الخاصة.

وزارة الدفاع الروسية مسيرة أوكرانية المناطق الروسية

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