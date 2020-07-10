بإكسسوارات جذابة .. هند صبري بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد

نشرت الفنانة هند صبرى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال لافتة.
وظهرت بها هند صبرى، بـ تي شيرت جذاب باللون الأبيض، بنصف كم ليكشف عن رشاقتها وجمالها.
كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة تبرز عن جمالها.
واعتمدت فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم.
ووضعت مجموعة من الأكسسوارات، عبارة عن سلاسل ناعمة وبسيطة حول الرقبة، وقرط طويل لإكمال إطلالتها
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‘Beauty is how you feel inside, and it reflects in your eyes. It is not something physical’ - Sophia Loren 'الجمال هو ما تشعر به داخلك وينعكس في عينك. الجمال ليس شيء مادي' - صوفيا لورين Shot by the amazing camera of #SamsungS20 📸 @samsungtunisie الصورة بالكاميرا الرائعة ل #سامسونج S20 #hendsabry #hendsabryfans #beautywithin #sofia_loren #Actorslife #Summer2020 #Goodvibesonly #naturalbeauty #inspirationalquotes #هند_صبري