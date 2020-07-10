AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

بإكسسوارات جذابة .. هند صبري بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد

الجمعة 10/يوليه/2020 - 10:44 م
هند صبرى
هند صبرى
Advertisements
نهى هجرس
نشرت الفنانة هند صبرى، صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" بإطلالة كاجوال لافتة.

وظهرت بها هند صبرى، بـ تي شيرت جذاب باللون الأبيض، بنصف كم ليكشف عن رشاقتها وجمالها.

كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة تبرز عن جمالها.


واعتمدت فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم.

ووضعت مجموعة من الأكسسوارات، عبارة عن سلاسل ناعمة وبسيطة حول الرقبة، وقرط طويل لإكمال إطلالتها
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ جلباب ملون.. هند صبري بإطلالة تخطف الأنظار على إنستجرام

هدئ أعصابك .. هند صبري تشعل إنستجرام بصورة جديدة .. شاهد

في كل تغيير بعض الألم .. هند صبرى تشارك جمهورها بصورة جديدة

بدون مكياج.. هند صبري تخطف الأنظار بالأبيض

بشعر مبلل.. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة مثيرة.. شاهد

شكرا على الصور الطبيعية.. رسالة مؤثرة من متابعة لـ هند صبري

ترشيحاتنا

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع ذروتها الثلاثاء والأربعاء

عامل يفقد الوعي أثناء حديثه مع ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز.. فيديو وصور

مسئولة سابقة بـ "فاو": سد النهضة خطر على مصر والسودان

بعد مقتل 239 متظاهرا.. إثيوبيا تعلن الكشف عن هوية قتلة المغني هاشالو هونديسا

أخبار الفن.. وفاة الفنان محمود رضا.. عباس أبو الحسن يكشف عن فضيحة لـ طبيب أسنان بالإسكندرية

مغلق من 20 سنة.. الكاف يعلن موقفه النهائي من أزمة الزمالك ولقب نادي القرن

AdvertisementS

بعد مقتل 239 متظاهرا.. إثيوبيا تعلن الكشف عن هوية قتلة المغني هاشالو هونديسا

شاطئ الموت.. غرق 11 شخصًا بشاطئ النخيل بالعجمي.. انتشال 6 جثامين والبحث عن الآخرين

الأرصاد: موجة حارة تضرب البلاد لمدة أسبوع ذروتها الثلاثاء والأربعاء

المرحلة النهائية والنتائج جيدة جدا .. استشاري يزف بشرى بشأن لقاح موسكو ضد كورونا

الإصابات تجاوزت الـ80 ألفا.. الصحة: قفزة فى عدد المتعافين من كورونا اليوم

ظهرت عارية في ذئاب لا تأكل اللحم .. قصة ناهد شريف في تريند الزمن الجميل

ألفاظ خادشة.. رانيا يوسف تنشر صور المتحرشين بها

أمراض الخفافيش أشد خطورة من فيروس كورونا.. تفاصيل

لا مهرب منه.. دراسة مخيفة تكشف استمرار أعراض كورونا لدى 90% من المتعافين

مترين.. أستاذ فيروسات يكشف مفاجأة بشأن انتشار كورونا عبر الهواء

قوة ضاربة وتفوق نيراني.. فوربس: الجيش المصري قادر على سحق الوجود العسكري التركي في ليبيا

مغلق من 20 سنة.. الكاف يعلن موقفه النهائي من أزمة الزمالك ولقب نادي القرن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد صورة المايوه.. أجرأ 10 إطلالات عرَّضت روبي للانتقادات

بمكونات صحية.. طريقة عمل سينابون البطاطا

بإكسسوارات جذابة .. هند صبري بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد