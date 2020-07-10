بإكسسوارات جذابة .. هند صبري بإطلالة تخطف الأنظار .. شاهد





وظهرت بها هند صبرى ، بـ تي شيرت جذاب باللون الأبيض، بنصف كم ليكشف عن رشاقتها وجمالها.





كما تركت شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة بسيطة تبرز عن جمالها.









واعتمدت فى الماكياج على جمال بشرتها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البينك الناعم.





ووضعت مجموعة من الأكسسوارات، عبارة عن سلاسل ناعمة وبسيطة حول الرقبة، وقرط طويل لإكمال إطلالتها