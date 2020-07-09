أوف شولدر .. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة

نشرت الفنانة هند صبري صورة جديدة لها، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.
وتألقت هند صبري مرتدية فستانا باللون الأسود بتصميم الأوف شولدر، يبرز جمال ورشاقتها، لتظهر بإطلالة ناعمة.
وبرزت هند صبري ملامحها الرقيقة ببعض اللمسات الجمالية، فاختارت اللون البمبي الزاهي في الشفاه، مع لمسات بلاشر ورسم العين.
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واعتمدت على تسريحة شعر الملموم، مع إبراز أناقتها ببعض المجوهرات البسيطة في اليد والأذن.
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“She was powerful; not because she wasn’t scared but because she went on so strongly, despite the fear” - Atticus "المرأة قوية؛ لا لأنها لا تخاف ولكن لأنها تستمر بقوة بالرغم من الخوف" Dress by: @azziandosta Photography by: @riccardoghilardi Styled by: @yasmineeissa #femaleempowerment #Hendsabry #hendsabrifans #successmindset #inspirationalquotes #actorslife #arabcinema #هندصبري