أوف شولدر .. هند صبري تخطف الأنظار بإطلالة ناعمة





وتألقت هند صبري مرتدية فستانا باللون الأسود بتصميم الأوف شولدر، يبرز جمال ورشاقتها، لتظهر بإطلالة ناعمة.





وبرزت هند صبري ملامحها الرقيقة ببعض اللمسات الجمالية، فاختارت اللون البمبي الزاهي في الشفاه، مع لمسات بلاشر ورسم العين.





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واعتمدت على تسريحة شعر الملموم، مع إبراز أناقتها ببعض المجوهرات البسيطة في اليد والأذن.