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فن

بدون ميك أب.. هند صبري توجه رسالة لـ متابعيها.. شاهد

الخميس 02/يوليه/2020 - 10:29 م
هند صبري
هند صبري
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مصطفى كرم

نشرت الفنانة هند صبري صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


طلت هند صبري بدون ميك اب وبشعر مبلول وعلقت على الصورة قائلة: "الشيء الوحيد الأسوأ من كونك اعمى هو أن يكون لديك بصر ولا تمتلك البصيرة".


يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم الفيل الازرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.


وتشارك هند صبري  فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند تحفظت هند على تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.

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