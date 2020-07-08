السقوط حادث والبقاء اختيار.. إطلالة جذابة لـ هند صبري على انستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة هند صبري صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.
وطلت هند صبري بأطلالة جذابة باللون الاسود وعلقت على الصورة قائلة: "السقوط حادث؛ أما البقاء في الأسفل... اختيار"
وحازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :
جميلة اوي ، ربنا يحميكي ، عندك حق يا احلي هند
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يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم الفيل الازرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.
وتشارك هند صبري فى دراما رمضان المقبل بمسلسل جديد، بعد غياب ثلاث سنوات عن الدراما، منذ أن قدمت مسلسل "حلاوة الدنيا"، ولم تفصح هند تحفظت هند على تفاصيل المسلسل، ولكنها صرحت باشتياقها الشديد للعودة إلى الدراما.