السقوط حادث والبقاء اختيار.. إطلالة جذابة لـ هند صبري على انستجرام.. شاهد

نشرت الفنانة هند صبري صورة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.





وطلت هند صبري بأطلالة جذابة باللون الاسود وعلقت على الصورة قائلة: "السقوط حادث؛ أما البقاء في الأسفل... اختيار"





وحازت الصورة علي اعجاب الكتير و جاءت التعليقات كالاتي :

جميلة اوي ، ربنا يحميكي ، عندك حق يا احلي هند





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يذكر أن هند صبري شاركت في بطولة فيلم الفيل الازرق 2 مع الفنان كريم عبد العزيز وخالد الصاوي ونيللي كريم وشيرين رضا من إخراج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد.







