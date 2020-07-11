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ديني

الأوقاف: فضائل العشر من ذي الحجة.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة بمسجد السيدة نفيسة

السبت 11/يوليه/2020 - 10:02 ص
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
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عبد الرحمن محمد
حددت وزارة الأوقاف موضوع : " مواسم الطاعات وأعمال وفضائل العشر الأول من ذي الحجة " ليكون موضوع خطبة الجمعة القادمة ، والتي ستقام بعدد محدود من المصلين بمسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها فقط ، وبذات ضوابط إقامة الجمعة في الأسابيع الماضية ، مع رفع أذان النوازل ظهر الجمعة وصلاتها ظهرا بالمنازل أو الرحال عدا الجمعة المقامة بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة بإذن الله تعالى  . 

وأكدت وزارة الأوقاف أنه لم يحدث أمس أي مخالفات من قبل المواطنين أو القائمين على المساجد ولم يتم إقامة صلاة الجمعة في مسجد واحد على مستوى الجمهورية وهو ما يؤكد أن الجميع على قدر المسؤلية ، مع تتابع عمليات التعقيم والنظافة المستمرة على مدار الساعة .

ويأتي ذلك في إطار متابعة وزارة الأوقاف اليوم الجمعة  لعمليات فتح المساجد وغلقها في صلاة الجمعة فقط مع رفع أذان النوازل .

وناشدت الأوقاف جميع عمار بيوت الله ومحبيها التعاون مع الوزارة في تنفيذ خطتها حتى نستطيع معا الوصول إلى الفتح الكامل نتيجة التزامهم الكامل بالإجراءات المحددة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن من يتجاوز قد يكون سببا في غلق المسجد الذي يتجاوز في شأنه كلية ، حيث ستكون الوزارة مضطرة على رغم عنها في غلق أي مسجد يحدث فيه تجاوز للتعليمات سواء في صلاة الجمعة أم في غيرها مع اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تجاوزه .

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