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أخبار العالم

الكاظمي يأمر القوات العراقية بإطلاق النار على من يتجاوز الحدود

السبت 11/يوليه/2020 - 02:07 م
الكاظمي يأمر القوات
الكاظمي يأمر القوات بإطلاق النار على من يتجاوز الحدود
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سمر صالح
أصدر رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي اليوم السبت أوامره للقوات الأمنية العراقية بإطلاق النار على من يتجاوز منافذ الحدود.

وأعلنت السلطات العراقية مسبقًا، رفع قيود السفر عن المواطنين إلى الخارج، بشرط الالتزام بالحجر المنزلي عند العودة، لمدة 14 يوما.

وقالت اللجنة المسؤولة عن مكافحة فيروس كورونا في بيان إنه يسمح للعراقيين بالسفر إلى خارج البلاد، ولكن يلزم تعهدهم بالحجر الصحي المنزلي 14 يوما عند العودة.

وأكدت اللجنة ضرورة الفحص السريري والمختبري للقادمين في المنفذ الحدودي، وأخذ الإجراءات الصحية اللازمة بحسب النتائج.
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