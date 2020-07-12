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فيديو جراف

فيديو جراف .. القصة الكاملة لتحويل «آيا صوفيا» من كنيسة لـ مسجد

الأحد 12/يوليه/2020 - 09:02 ص
أيا صوفيا
أيا صوفيا
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عبدالله قدري - إعداد: ايمان عبداللطيف

بنيت كنيسة آيا صوفيا على أنقاض كنيس أقامها الأمبراطور قسطنطين العظيم، وكان اسمها في البداية "الكنيسة الكبيرة".


وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إقامة أول صلاة في مسجد "آيا صوفيا" وسط رفض دولي بتحويل المتحف التاريخي الذي كان في الأصل كنيسة إلى مسجد ضاربا بعرض الحائط المطالبات التي نادت بضرورة الإبقاء على "آيا صوفيا" متحفا فنيا حانا للأديان.


وتم تصميم الكنيسة على شكل مستطيل وتم طلاء القبة من الداخل بطبقة من الرصاص لحمايتها من العوامل الجوية.


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ولمزيد من التفاصيل حول كنيسة آيا صوفيا، شاهد الفيديو جراف التالى.


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