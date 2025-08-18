قانون تنظيم المخلفات.. احذر ارتكاب هذا الفعل يغرمك 10 آلاف جنيه

حفاظا على استدامة البيئة خالية من التلوث ، تصدّى قانون تنظيم المخلفات ، لظاهرة إلقاء المخلفات في غير أماكنها المخصصة، وعاقب كل من خالف أحكام القانون بالحبس وغرامة 10 آلاف جنيه .

ونص القانون على أنه لا تجوز ممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات غير الخطرة دون الحصول على ترخيص يصدر من الجهاز، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نموذجًا للترخيص ومدته وآليات إصداره والاشتراطات والمعايير والمواصفات الخاصة به وضوابط تجديده وحالات وقفه أو إلغائه.



ويلتزم القائمون علي ممارسة أى نشاط من أنشطة الإدارة المتكاملة للمخلفات باتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة لعدم وقوع أي أضرار بالبيئة.

يعاقب كل من سلّم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخّص لهما بذلك، بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه.



وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.