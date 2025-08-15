رفع المخلفات ومكافحة الحشرات والبعوض وتطهير المصارف بدمياط

استكملت الوحدات المحلية للمراكز والمدن بدمياط جهودها لرفع المخلفات و الإرتقاء بمستوى النظافة.

حيث تم تنفيذ أعمال رفع مخالفات النظافة بمدينة كفر سعد، كما تم التطهير علي ترعة الشرقاوية ، هذا إلى جانب تنفيذ أعمال تجريف و تسوية و إزالة الحشائش الموجودة على طبان ترعة البلامون و ذلك والتنسيق مع هندسة ري كفر سعد .

وتضمنت الجهود أيضًا تنفيذ أعمال النظافة بشكل دوري بجميع قري محافظة دمياط

حيت تضمنت رفع مخالفات القمامة بمدينة الروضة و مسح طريق 191،هذا إلي جانب أعمال النظافة و التجريف اليومي بمدينة كفر البطيخ. كماشملت اعمال النظافة اليومية بقري دمياط أيضا إزالة الحشائش والغاب بمدينة السرو.

هذا الي جانب مقاومة أرضية ليرقات الذباب والباعوض و ذلك بالتنسيق مع الادارة الصحية بمدينة السرو كما تم أيضا تنفيذ أعمال رفع مخالفات منظومة النظافة بميت أبو غالب

وتهيب محافظة دمياط السادة المواطنين مجددًا الالتزام بوضع صناديق القمامة امام المنشأت، للحفاظ علي نظافة الشارع للحفاظ على البيئة وصحتهم وتجنبا للتلوث والاثار السلبيه الناتجة عن القاء المخلفات بالطرق بالاضافه الى الارتقاء بالمظهر العام اللائق للمدينة والحفاظ علي جمالها