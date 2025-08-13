قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بيساعد فى سرقة ذهب مصر.. حبس شبح تهريب المواد البترولية فى الصعيد
دقيقة حداد.. مجلس النقابة يمنح شهداء الصحافة الفلسطينية جائزة حرية الصحافة 2025
عقوق الأبناء.. حكاية شاب «كتف» والده وزوجته تعدت عليه بحلوان
مدبولي: تنفيذ الوثائق الموقعة بين مصر والأردن
حاول ترويع المواطنين.. الأمن يضبط بلطجي حلوان بعد نشر فيديو له
قائمة المعاهد والكليات التي تقبل من 55% بتنسيق المرحلة الثالثة 2025
أمين الأمن القومي الإيراني يلتقي الرئيس اللبناني في قصر بعبدا
عبر بالونات بدائية الصنع.. الأردن يحبط محاولة تهريب كمية من المخدرات
النيابة تفتح الصندوق الأسود لـ سارة خليفة.. تفاصيل صادمة عن اتهامات مخدرات وابتزاز وتعذيب
رئيس وزراء نيوزيلندا: نتنياهو "فقد صوابه".. وضم غزة أمر مروع
وزارة الرياضة: عقوبات رابطة الأندية على الزمالك بشأن زيزو قوية
أنا راجل قوي.. البلوجر ياسمين رقصت على تيك توك بباروكة ومكياج بنات للفلوس
محافظات

نائب محافظ الجيزة تبحث مقترحات معالجة وتدوير المخلفات بمقلب شبرامنت

أحمد زهران

عقدت هند عبد الحليم، نائب المحافظ لشؤون البيئة وتنمية المجتمع اجتماعا لبحت العروض المقدمة من عددا من الشركات المعنية بمجال البيئة ومعالجة وتدوير المخلفات، لبحث عدة مقترحات لمعالجة وتدوير المخلفات بمقلب شبرامنت.

وذلك في إطار الاهتمام الذي يوليه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بالملف البيئي وتحسين كفاءة عمل منظومة النظافة واليات تشغيل المدفن الصحي بشبرامنت.

وفي هذا السياق، أكدت هند عبد الحليم أن المحافظة تعمل على دعم وتشجيع الأفكار المبتكرة والمشروعات الجادة التي تسهم في تحسين إدارة المخلفات والحفاظ على البيئة، مشددة على أهمية التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد وتقليل الأثر البيئي، بما ينعكس إيجابيًا على صحة المواطنين وجودة الحياة.

حضر الاجتماع محمد مرعي السكرتير عام المساعد واللواء محمد الضبيعي رئيس هيئة النظافة والتجميل وعددا من الإدارات المعنية.

اخبار الجيزة محافظ الجيزة محافظة الجيزة مقلب شبرامنت

أرشيفية

تكليف دفعة 2023.. خبر صادم من الأمين العام لنقابة أطباء الأسنان

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لأول مرة.. الرئيس السيسي يكشف مخطط استخدام المياه كسلاح ضد مصر.. ويراهن على وعي المصريين

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

سارة خليفة

حاول يغتصبنـ،،ـي .. اعترافات مثيرة في قضية سارة خليفة | نص التحقيقات

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

إمام عاشور

لفتة إنسانية من إمام عاشور تثير الإعجاب داخل الوسط الرياضي | تفاصيل

صنع

وزير الثقافة ينعى الأديب الكبير صنع الله إبراهيم: فقدنا قامة أدبية استثنائية

جانب من الحدث

موجز الوادي الجديد| تكريم أوائل خريجي دورات التدريب المهني.. واستقرار في أسعار الخضروات

عصام علي، الخبير السياحي ومساعد رئيس غرفة المنشآت السياحية بالبحر الأحمر

937 ألف سائح روسي زاروا مصر خلال النصف الأول من 2025 بزيادة 40%

بالصور

لوك ناعم.. ليلى أحمد زاهر تخطف الأنظار في أحدث ظهور

لماذا ينصح الأطباء بالحجامة؟ اكتشف فوائدها

سر رش سيارات الفورمولا 1 بالطلاء الأخضر أثناء الاختبار

لعدم وجود زباين.. مطعم تسلا في ورطة بعد أيام من افتتاحه

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

