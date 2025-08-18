قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: تهجير سكان غزة جريمة حرب تستهدف محو الهوية الفلسطينية
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الإثنين
قانون تنظيم المخلفات.. احذر ارتكاب هذا الفعل يغرمك 10 آلاف جنيه
هل الاستماع للقرآن مع ترديده له أجر مضاعف؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حادثة أمنية خطيرة في حلب .. انفجار حزام ناسف يرتديه مجهول
مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟
تصعيد ميداني في غزة .. سرايا القدس تستهدف المستوطنات والآليات الإسرائيلية بعمليات متزامنة
هم اللي كسروا علينا.. نص التحقيقات في مطاردة فتيات الواحات
الحبس والضرب الأبرز.. 8 حالات يعد فيها ذوي الإعاقة معرضا للخطر وفقا للقانون
دعاء كشف البصيرة.. 3 صيغ تضيء طريقك وتساعدك على اختياراتك في الحياة
ديني

هل الاستماع للقرآن مع ترديده له أجر مضاعف؟.. الإفتاء تحسم الجدل

أحمد سعيد

هل الاستماع للقرآن مع ترديده له أجر مضاعف؟.. سؤال يتبادر إلى الأذهان كثيرا بين الناس ويرغب كثيرون في معرفة إجابته، وفي السطور التالية نتعرف على جواب دار الإفتاء المصرية حول ذلك الأمر. 

هل الاستماع للقرآن مع ترديده له أجر مضاعف؟

الاستماع للقرآن فضله عظيم وثوابه كبير، فهو من العبادات التي يتقرب بها العبد إلى ربه، ويعد استماع القرآن من أقوى أسباب الهداية والإيمان.

وفي هذا السياق، أكد الشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، إنه لو سمع الإنسان لقراءة القرآن ثم ردد القراءة فله أجران.

وأضاف أمين الفتوى في دار الافتاء، في مقطع فيديو منشور على صفحة دار الإفتاء عبر فيسبوك، بأن الأجرين هما الأول أجر الاستماع والثاني ترديد القرآن بعد سماعه، مستشهدا بقول الله تعالى {وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ }..[البقرة: 261].

ثواب سماع القرآن دون قراءته

قالت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، إن سماع القرآن بنية التعبد والقربة يعد عبادة باتفاق العلماء وفضله عظيم، منوهة بأن إجابة ما ثواب سماع القرآن الكريم دون قراءته ؟ وردت فيما روي أن النبي -صلى الله عليه وسلم- طلب من ابن مسعود أن يقرأ عليه، وفي مسألة ما ثواب سماع القرآن دون قراءته ؟ ، فإذا كان سماع القرآن فضله عظيم، فهو لا يساوي فضل التلاوة باللسان لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم-: «من قرأ حرفًا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها... ».

وأضافت لجنة الفتوى في إجابتها عن سؤال: «ما ثواب سماع القرآن الكريم دون قراءته؟، أنه مما ورد في فضل سماع القرآن الكريم قوله تعالى: «إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ» الآية 2 من سورة الأنفال، وفي ما ثواب سماع القرآن دون قراءته ؟ فجاء عن ابن مسعود قَالَ: قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «اقْرَأْ عَلَيَّ» قُلْتُ: آقْرَأُ عَلَيْكَ وَعَلَيْكَ أُنْزِلَ؟ قَالَ: «فَإِنِّي أُحِبُّ أَنْ أَسْمَعَهُ مِنْ غَيْرِي».

الاستماع للقرآن الاستماع للقرآن مع ترديده هل الاستماع للقرآن مع ترديده له أجر مضاعف دار الإفتاء الإفتاء

إدارة التجنيد والتعبئة تقدم التيسيرات التجنيدية لذوي الهمم وكبار السن بعدد من المحافظات

