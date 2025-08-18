قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيران: تهجير سكان غزة جريمة حرب تستهدف محو الهوية الفلسطينية
مؤشرات تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. فرصة بهذه الكليات لطلاب علمي علوم نظام حديث
أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الإثنين
قانون تنظيم المخلفات.. احذر ارتكاب هذا الفعل يغرمك 10 آلاف جنيه
هل الاستماع للقرآن مع ترديده له أجر مضاعف؟.. الإفتاء تحسم الجدل
حادثة أمنية خطيرة في حلب .. انفجار حزام ناسف يرتديه مجهول
مليون إسرائيلي في الشوارع .. ماذا يحدث في تل أبيب؟
تصعيد ميداني في غزة .. سرايا القدس تستهدف المستوطنات والآليات الإسرائيلية بعمليات متزامنة
هم اللي كسروا علينا.. نص التحقيقات في مطاردة فتيات الواحات
الحبس والضرب الأبرز.. 8 حالات يعد فيها ذوي الإعاقة معرضا للخطر وفقا للقانون
دعاء كشف البصيرة.. 3 صيغ تضيء طريقك وتساعدك على اختياراتك في الحياة
اقتصاد

أسعار العملات مقابل الجنيه اليوم الإثنين

أسعار العملات في مصر
علياء فوزى

يرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر، مستهل تعاملات اليوم الإثنين 18 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.


سعر صرف الدولار في مصر  اليوم:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم :
سعر الشراء: 48.27 جنيه.
سعر البيع:48.37 جنيه.
وسجل سعر الدولار الأسترالي  أمام الجنيه المصري اليوم :
سعر الشراء: 31.32 جنيه.
سعر البيع: 31.54 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 34.93 جنيه.
سعر البيع: 35.08 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم الإثنين:
سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 56.22 جنيه.
سعر البيع: 56.66 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 65.29 جنيه.
سعر البيع: 65.66 جنيه. 

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 59.72 جنيه.
سعر البيع: 60.11 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم الإثنين:

سجل سعر اليوان الصيني  أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 6.72 جنيه.
سعر البيع: 6.74 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم:
سعر الشراء: 32.64 جنيه.
سعر البيع: 32.96 جنيه. 

أسعار العملات العربية في مصر  اليوم الإثنين

تراجعت أسعار العملات العربية اليوم، على مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل الدينار الكويتي أعلي العملات سعرا انخفاضا بقيمة 14 قرشًا مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 157.35 جنيه.

سعر البيع: 158.36 جنيه.

سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 12.82 جنيه.

سعر البيع: 12.89 جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 13.12 جنيه.

سعر البيع: 13.16 جنيه.

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم :

 سعر الشراء: 126.71 جنيه.

 سعر البيع : 128.33 جنيه.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 12.25 جنيه.

سعر البيع: 13.28 جنيه.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 67.58 جنيه.

سعر البيع: 68.31 جنيه.

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 124.13 جنيه.

سعر البيع: 125.74 جنيه.

العُملات العربية الأعلى عالميًا 

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.

ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.

أسعار العملات الأجنبية سعر صرف الدولار أسعار العملات العربية سعر الدينار الكويتي الريال السعودي

