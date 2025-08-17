رسميا .. أسعار العملات العربية والأجنبية في مصر اليوم

يرصد موقع “صدى البلد”، متوسط أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر، فى ختام تعاملات اليوم الأحد 17 أغسطس 2025، وفقًا لآخر تحديثات الموقع الإلكتروني للبنك الأهلى المصري.



سعر صرف الدولار في مصر اليوم:

سجل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 48.27 جنيه.

سعر البيع:48.37 جنيه.

وسجل سعر الدولار الأسترالي أمام الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 31.32 جنيه.

سعر البيع: 31.54 جنيه.

وسجل سعر الدولار الكندي أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 34.93 جنيه.

سعر البيع: 35.08 جنيه.

أسعار العملات الأوروبية في مصر اليوم

سجل سعر العملة الأوروبية (اليورو) أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 56.22 جنيه.

سعر البيع: 56.66 جنيه.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني مقابل الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 65.29 جنيه.

سعر البيع: 65.66 جنيه.

وبلغ سعر الفرنك السويسري أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 59.72 جنيه.

سعر البيع: 60.11 جنيه.

أسعار العملات الآسيوية في مصر اليوم

سجل سعر اليوان الصيني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 6.72 جنيه.

سعر البيع: 6.74 جنيه.

وسجل سعر 100 ين ياباني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 32.64 جنيه.

سعر البيع: 32.96 جنيه.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأحد

تراجعت أسعار العملات العربية اليوم، على مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل الدينار الكويتي أعلي العملات سعرا انخفاضا بقيمة 14 قرشًا مقارنة بتعاملات الخميس الماضي.

سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 157.35 جنيه.

سعر البيع: 158.36 جنيه.

سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 12.82 جنيه.

سعر البيع: 12.89 جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 13.12 جنيه.

سعر البيع: 13.16 جنيه.

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 126.71 جنيه.

سعر البيع : 128.33 جنيه.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 12.25 جنيه.

سعر البيع: 13.28 جنيه.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 67.58 جنيه.

سعر البيع: 68.31 جنيه.

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 124.13 جنيه.

سعر البيع: 125.74 جنيه.

العُملات العربية الأعلى عالميًا

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.

ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.