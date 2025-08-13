وفقًا لآخر تحديث .. أسعار العملات العربية في مصر

تراجعت أسعار العملات العربية اليوم، على مدار تعاملات الأسبوع الجاري، وسجل الدينار الكويتي أعلي العملات سعرا انخفاضا بقيمة 63 قرشًا مقارنة بتعاملات الأحد الماضي.

وخلال السطور التالية، يستعرض موقع “صدى البلد”، أسعار العملات العربية أمام الجنيه المصري، ختام تعاملات اليوم الأربعاء 13 أغسطس 2025، وفقا لآخر تحديث لموقع البنك الأهلي.

أسعار العملات العربية في مصر اليوم الأربعاء

سعر الدينار الكويتي أعلى العملات العربية أمام الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 157.40 جنيه.

سعر البيع: 158.50 جنيه.

سعر الريال السعودي أكثر العملات طلبا أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 12.83 جنيه.

سعر البيع: 12.90 جنيه.

سعر الدرهم الاماراتي مقابل الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 13.13 جنيه.

سعر البيع: 13.17 جنيه.

سعر الدينار البحريني مقابل الجنيه المصري اليوم :

سعر الشراء: 126.79 جنيه.

سعر البيع : 128.38 جنيه.

سعر الريال القطري أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 12.25 جنيه.

سعر البيع: 13.27 جنيه.

سعر الدينار الأردني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 67.62 جنيه.

سعر البيع: 68.36 جنيه.

سعر الريال العماني أمام الجنيه المصري اليوم:

سعر الشراء: 124.21 جنيه.

سعر البيع: 125.71 جنيه.

العُملات العربية الأعلى عالميًا

تختلف أسعار العملات العربية من بنك لآخر، حسب آلية العرض والطلب.

ويعد الدينار الكويتي أعلى العملات العربية سعرا، مقارنة بالعملات الأخرى، يليه الدينار البحريني، ثم الريال العماني، والدينار الأردني، وهي ضمن العملات الأعلى عالميًا.



