هل تصبح تذكرة حديقة الحيوان 400 جنيه؟ وزير الزراعة يحسم الجدل ويكشف موعد الافتتاح
مستجدات تنفيذ وتطور الأعمال بمشروع الربط الكهربائي بين مصر وأوروبا
النائب محمد أبو العينين يشارك في جنازة علي المصيلحي وزير التموين السابق.. صور
فلوس مخدرات.. حبس عنصر إجرامي لغسل 60 مليون جنيه
رقم قياسي.. الشبكة الكهربائية تستوعب أعلى حمل في تاريخها 40 ألف ميجاوات
باحثون في مؤتمر الإفتاء العالمي يرسمون خريطة صناعة المفتي الرشيد
موعد بدء الدراسة لطلاب المدارس والخريطة الزمنية للعام الجديد .. قرارات نهائية
هل تصنف واشنطن جماعة الإخوان منظمة إرهابية.. وزير الخارجية الأمريكي يجيب
إخلاء سبيل البلوجر ياسمين «منتحل صفة أنثى» بكفالة مالية 5000 جنيه
بـ 4 آلاف جنيه.. الآداب تسقط 4 فتيات ليل في وكرين للدعـ.ـارة بالعجوزة
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الإيراني وجروسي العودة إلى مفاوضات البرنامج النووي
اقتصاد

أسعار الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري – الأربعاء 13 أغسطس 2025

ارشفيه
ارشفيه
ولاء عبد الكريم

شهد سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء  13 أغسطس 2025، حيث تراوحت الأسعار بين 13.10 و13.45 جنيهًا للشراء والبيع في البنوك المصرية، مع فروق طفيفة بين البنوك الحكومية والخاصة.

أسعار الدرهم الإماراتي في أبرز 10 بنوك:

البنك الأهلي المصري:

13.10 جنيه للشراء – 13.20 جنيه للبيع
بنك مصر:

13.10 جنيه للشراء – 13.20 جنيه للبيع

بنك القاهرة:

13.12 جنيه للشراء – 13.22 جنيه للبيع

بنك الإسكندرية:

13.12 جنيه للشراء – 13.22 جنيه للبيع

البنك التجاري الدولي CIB:

13.15 جنيه للشراء – 13.25 جنيه للبيع

المصرف العربي الدولي:

13.12 جنيه للشراء – 13.22 جنيه للبيع

مصرف أبوظبي الإسلامي:

13.20 جنيه للشراء – 13.30 جنيه للبيع

بنك البركة:

13.35 جنيه للشراء – 13.45 جنيه للبيع

بنك قناة السويس:

13.30 جنيه للشراء – 13.40 جنيه للبيع

البنك المركزي المصري:

13.40 جنيه للشراء – 13.45 جنيه للبيع

أظهرت تعاملات اليوم أن الأسعار الأكثر تداولًا للدرهم الإماراتي في البنوك المصرية تدور حول مستوى 13.10 جنيه للشراء و13.20 جنيه للبيع في البنوك الحكومية، بينما سجلت بعض البنوك الخاصة أسعارًا أعلى نسبيًا مثل بنك البركة وبنك قناة السويس

ويعكس استقرار الأسعار وفرة المعروض من العملة الإماراتية مع استمرار الطلب المرتبط بالتحويلات المالية وحركة السفر.

الإسلامي الدولي سعر الدرهم الاماراتي اليوم البنك المركزي المصري

أسعار الدواجن

هبوط مستمر.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الأربعاء

مشغولات ذهبية

انخفض .. أعلى سعر لجرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

حادث الشاطبي بالإسكندرية

مفاجآت في حادث الشاطبي بالإسكندرية.. هل تخطى السائق السرعة المقررة ؟ فيديو

التقلبات الجوية

تقلبات جوية تضرب مصر.. سيول محتملة في سيناء وطقس شديد الحرارة بالقاهرة

التوقيت الصيفي

تأخير الساعة 60 دقيقة إيذانًا بانتهاء التوقيت الصيفي في هذا الموعد

الدولار

رسميًا الآن .. أسعار صرف الدولار اليوم مقابل الجنيه

مشغولات ذهبية

بعد تراجعه .. سعر جرام الذهب اليوم الأربعاء 13-8-2025

دواجن وبيض

أسعار الدواجن اليوم بالأسواق .. ومفاجأة في ثمن البيض الآن

أرشيفية

التحفظ على 3 مركبات بالطريق الدائري الإقليمي.. لهذا السبب

إبراهيم سعيد - نجم الأهلي والزمالك

فلوسي وفلوس بنتي.. طليقة إبراهيم سعيد: مفيش نفقة ولا سفر| إيه الحكاية

أرشيفية

انقلاب سيارة وإصابة شخصين أعلى صحراوي أطفيح

بالصور

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن
نوع من الأعشاب يقضي على الانتفاخ والغازات ويساعد في إنقاص الوزن

لماذا تم استبدال فلاتر الزيت الخرطوشة في السيارات الجديدة بـ الدوارة؟

فلاتر السيارة
فلاتر السيارة
فلاتر السيارة

مرسيدس تحذر من انهيار صناعة السيارات الأوروبية

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

في أقل من 5 دقائق.. طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف
في أقل من 5 دقايق: طريقة عمل براونيز بالشوكولاتة في الميكروويف

حقيقة زواج دينا الشربيني

دينا الشربيني تحسم الجدل حول حقيقة زواجها من كريم محمود عبد العزيز

سارة خليفة

كاميرا في أوضة النوم وزواج من لاعب شهير.. اعترافات سارة خليفة

طلب الطفل عبد الرحمن قبل وفاته

رسالة وداع أخيرة من طـفل.. تفاصيل صادمة في جريمة إنهاء حياة عبد الرحمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

منال الشرقاواي

منال الشرقاوي تكتب: التتر السينمائي.. حكاية ما قبل البداية وما بعد النهاية

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: انتقادات تعدت الحدود.. متى نتعلم فن التعليق على الآخر؟

د. شيماء الناصر

د. شيماء الناصر تكتب: العالم على حافة الانهيار البيئي

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: الإدارة المستدامة للموارد المائية في مصر

